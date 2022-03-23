23 марта 2022

В Тюменской области снимают новый российский блокбастер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум-2018 в РАНХиГС. Первый день. Москва, камера, кресла, телекамера, зал
В Тобольском районе снимут несколько сцен фильма «По щучьему велению» Фото:

В Тобольском районе начались съемки фильма по мотивам русских народных сказок «По щучьему велению», которые проводит кинокомпания «Глобус синема». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы района. Местные жители уже успели принять участие в съемках.

«В селе Абалак Тобольского района кинематографы из Санкт-Петербура и Москвы сняли зимние сцены нового фильма-сказки „По щучьему велению“. Берег реки Иртыш недалеко от туристического комплекса „Абалак“ на несколько дней стал съемочной площадкой. Это место продюсеры картины выбрали еще в феврале вместе с начальником отдела капитального строительства администрации района Евгением Шанауровым», — пояснили агентству в пресс-службе главы Тобольского района.

Там уточнили, что на подготовку съемочной площадки власти Тобольского района потратили несколько недель. «Площадка должна была не только соответствовать заявленным требованиям картины, но и быть безопасной для труппы. За разрешением на проведение киносъемок и установку декораций на водном объекте мы обратились в областной департамент недропользования. Вели переговоры с нашими подрядными организациями, чтобы в случае необходимости предоставить киностудии спецтехнику», — рассказали агентству в пресс-службе главы Тобольского района.

Там уточнили, что несколько местных жителей снялись в массовых сценах фильма. А один из тоболяков привел на съемочную площадку собственных лошадей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области прошли съемки фильма «Тобол». Картина провалилась в прокате, собрав в кинотеатрах 137 млн рублей при бюджете в 520 млн рублей.

Съемки фильма «По щучьему велению»
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В Тобольском районе начались съемки фильма по мотивам русских народных сказок «По щучьему велению», которые проводит кинокомпания «Глобус синема». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы района. Местные жители уже успели принять участие в съемках. «В селе Абалак Тобольского района кинематографы из Санкт-Петербура и Москвы сняли зимние сцены нового фильма-сказки „По щучьему велению“. Берег реки Иртыш недалеко от туристического комплекса „Абалак“ на несколько дней стал съемочной площадкой. Это место продюсеры картины выбрали еще в феврале вместе с начальником отдела капитального строительства администрации района Евгением Шанауровым», — пояснили агентству в пресс-службе главы Тобольского района. Там уточнили, что на подготовку съемочной площадки власти Тобольского района потратили несколько недель. «Площадка должна была не только соответствовать заявленным требованиям картины, но и быть безопасной для труппы. За разрешением на проведение киносъемок и установку декораций на водном объекте мы обратились в областной департамент недропользования. Вели переговоры с нашими подрядными организациями, чтобы в случае необходимости предоставить киностудии спецтехнику», — рассказали агентству в пресс-службе главы Тобольского района. Там уточнили, что несколько местных жителей снялись в массовых сценах фильма. А один из тоболяков привел на съемочную площадку собственных лошадей. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области прошли съемки фильма «Тобол». Картина провалилась в прокате, собрав в кинотеатрах 137 млн рублей при бюджете в 520 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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