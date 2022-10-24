Пропавшей из Ноябрьска девочке 13 лет
В Ноябрьске (ЯНАО) пропал подросток 13 лет. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», ее местонахождение не известно с 24 октября.
«Никитина Ярослава Алексеевна 13 лет (2008 года рождения). Город Ноябрьск. Особые приметы: носит очки. Местонахождение неизвестно с 24 октября», — говорится в сообщении.
В ориентировке сказано, что рост девочки составляет 167 см, она имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Одета была в черную курту, спортивный костюм, черные зимние сапоги и бежевую шапку.
Пропавший подросток
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