Пропавшей из Ноябрьска девочке 13 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) пропал подросток 13 лет. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», ее местонахождение не известно с 24 октября.

«Никитина Ярослава Алексеевна 13 лет (2008 года рождения). Город Ноябрьск. Особые приметы: носит очки. Местонахождение неизвестно с 24 октября», — говорится в сообщении.

В ориентировке сказано, что рост девочки составляет 167 см, она имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Одета была в черную курту, спортивный костюм, черные зимние сапоги и бежевую шапку.