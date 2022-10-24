24 октября 2022
23 октября 2022
22 октября 2022

В ЯНАО разыскивают пропавшего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшей из Ноябрьска девочке 13 лет Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) пропал подросток 13 лет. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», ее местонахождение не известно с 24 октября.

«Никитина Ярослава Алексеевна 13 лет (2008 года рождения). Город Ноябрьск. Особые приметы: носит очки. Местонахождение неизвестно с 24 октября», — говорится в сообщении.

В ориентировке сказано, что рост девочки составляет 167 см, она имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Одета была в черную курту, спортивный костюм, черные зимние сапоги и бежевую шапку.

Пропавший подросток

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В Ноябрьске (ЯНАО) пропал подросток 13 лет. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», ее местонахождение не известно с 24 октября. «Никитина Ярослава Алексеевна 13 лет (2008 года рождения). Город Ноябрьск. Особые приметы: носит очки. Местонахождение неизвестно с 24 октября», — говорится в сообщении. В ориентировке сказано, что рост девочки составляет 167 см, она имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Одета была в черную курту, спортивный костюм, черные зимние сапоги и бежевую шапку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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