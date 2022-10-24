В Сургуте задержали жителя Саратовской области за дебош в самолете

Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В аэропорту ХМАО при посадке на рейс Сургут — Москва задержан пьяный житель Саратовской области за оскорбления пассажиров и бортпроводников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

«При посадке на борт самолета по внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, размахивал руками и громко выражался нецензурной бранью в отношении других пассажиров и работников воздушного судна, не реагируя на замечания окружающих. Нарушитель снят с рейса и доставлен в Линейное отделение полиции в аэропорту города Сургут, где на него был составлен протокол об административном правонарушении», — сообщили в ведомстве.

Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. За содеянное 40-летнему жителю Саратовской области грозит штраф в тысячу рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее URA.RU сообщало, что в жителя ХМАО задержали в аэропорту Тюмени за дебош в самолете. Пассажир рейса Сочи — Тюмень был задержан в аэропорту Рощино после приземления борта за то, что курил в самолете и ругался матом.