Жителя ХМАО задержали в аэропорту Тюмени за дебош в самолете

19 октября 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Ранее судимый мужчина из ХМАО решил покурить на борту рейса из Сочи в Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Сургута, пассажир рейса Сочи — Тюмень, был задержан в аэропорту Рощино после приземления борта за то, что курил в самолете и ругался матом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО. «18 октября в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Рощино поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса Сочи — Тюмень требуется наряд. Был задержан житель Сургута, который во время полета курил в туалетной комнате, вел себя неадекватно, громко выражался нецензурной бранью, мешал отдыху других пассажиров и не реагировал на замечания бортпроводников», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как установили полицейские, 40-летний житель ХМАО ранее уже привлекался к ответственности за правонарушения. Причем как к административной, так и к уголовной. На мужчину составили два протокола: за невыполнение распоряжений капитана воздушного судна и мелкое хулиганство.

Житель Сургута, пассажир рейса Сочи — Тюмень, был задержан в аэропорту Рощино после приземления борта за то, что курил в самолете и ругался матом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО. «18 октября в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Рощино поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса Сочи — Тюмень требуется наряд. Был задержан житель Сургута, который во время полета курил в туалетной комнате, вел себя неадекватно, громко выражался нецензурной бранью, мешал отдыху других пассажиров и не реагировал на замечания бортпроводников», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как установили полицейские, 40-летний житель ХМАО ранее уже привлекался к ответственности за правонарушения. Причем как к административной, так и к уголовной. На мужчину составили два протокола: за невыполнение распоряжений капитана воздушного судна и мелкое хулиганство.