Пермский завод, выпускающий боеприпасы, ищет сотрудников без опыта работы

Завод «Урал» в Соликамске выпускает продукцию военного и гражданского назначения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «Урал» в Соликамске (Пермский край, АО), выпускающий боеприпасы, набирает в штат сотрудников без опыта работы. В объявлении, размещенном в соцсети «ВКонтакте», говорится, что предприятие готово обучать соискателей на рабочем месте.

«Соликамский завод „Урал“ приглашает на работу технологических рабочих без требования к образованию, с обучением на рабочем месте. Заработная плата до 60 000 рублей. От нас — официальное трудоустройство и полный социальный пакет», — сообщается в группе «Радио „Соликамск ФМ“ 100.5» в соцсети. Получить оперативный комментарий представителей завода URA.RU не удалось, в отделе кадров на звонок корреспондента никто не ответил.

В августе завод набирал на производство слесарей, электромонтеров, электрогазосварщиков и токарей. В качестве кандидатов рассматривались граждане, подлежащие призыву на военную службу, которым завод выразил готовность предоставить отсрочку «на весь период работы на предприятии».

АО СЗ «Урал» контролируется холдингом «Технодинамика», входящим в Госкорпорацию «Ростех» и является одним из крупнейших заводов боеприпасной отрасли. Предприятие, основанное в 1942 году, поставляло на фронт комплекты зарядов к боеприпасам «Катюши». Помимо военной продукции, завод выпускает продукцию гражданского назначения: лакокрасочные материалы и изделия из пластмасс.