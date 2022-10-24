Суд отправил в колонию экс-полицейского из Екатеринбурга, прятавшего наркотики

25 октября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Силовики задержали Александра Плаксина в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оперуполномоченный из Екатеринбурга Александр Плаксин, который ради статистики раскрытия преступлений сам делал «закладки», приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга. «Приговором Кировского районного суда города Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщил Шульга. Он отметил, что Плаксин делал «закладку» с наркотиками, чтобы поймать покупателя, приехавшего за дозой. На место приехали силовики, поймавшие Плаксина. Его отстранили от исполнения обязанностей и возбудили против него уголовное дело, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Руководитель оперуполномоченного привлечен к ответственности за ошибки в работе с личным составом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Плаксин спрятал около одного грамма наркотиков у одного из домов на улице Сыромолотова 9 декабря 2021 года. Сотрудники из управления собственной безопасности свердловской полиции поймали силовика и вменили ему незаконный оборот запрещенных веществ и превышение должностных полномочий.

Оперуполномоченный из Екатеринбурга Александр Плаксин, который ради статистики раскрытия преступлений сам делал «закладки», приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга. «Приговором Кировского районного суда города Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщил Шульга. Он отметил, что Плаксин делал «закладку» с наркотиками, чтобы поймать покупателя, приехавшего за дозой. На место приехали силовики, поймавшие Плаксина. Его отстранили от исполнения обязанностей и возбудили против него уголовное дело, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Руководитель оперуполномоченного привлечен к ответственности за ошибки в работе с личным составом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Плаксин спрятал около одного грамма наркотиков у одного из домов на улице Сыромолотова 9 декабря 2021 года. Сотрудники из управления собственной безопасности свердловской полиции поймали силовика и вменили ему незаконный оборот запрещенных веществ и превышение должностных полномочий.