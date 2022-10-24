В ХМАО завершилось расследование изнасилования семилетней давности

Следователи из ХМАО задержали на юге России насильника, скрывавшегося семь лет

25 октября 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Скрывался обвиняемый в южных регионах страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) следователи завершили расследование уголовного дела об изнасиловании, совершенного в 2015 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ХМАО. «24 июля 2015 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов 5 микрорайона Нефтеюганска, совместно с 25-летним на тот момент и малознакомым жителем города совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 30-летней (на момент совершения преступления) местной жительницы. Соучастник преступления оперативно был задержан и в 2016 году осужден к 6 годам лишения свободы, а обвиняемый, желая избежать наказания, скрылся и длительное время проживал в разных регионах РФ», — сообщили в ведомстве. Осенью 2022 года обвиняемый был задержан в одном из южных регионов России. По прибытии в Нефтеюганск мужчина был заключен под стражу. Свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО раскрыли изнасилование школьницы 19-летней давности. Насильственные действия в отношении 15-летней девушки были совершены в 2003 году. Задержать насильника тогда не удалось. Он скрылся от правоохранителей и скрывался в Тюмени.

В Нефтеюганске (ХМАО) следователи завершили расследование уголовного дела об изнасиловании, совершенного в 2015 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ХМАО. «24 июля 2015 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов 5 микрорайона Нефтеюганска, совместно с 25-летним на тот момент и малознакомым жителем города совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 30-летней (на момент совершения преступления) местной жительницы. Соучастник преступления оперативно был задержан и в 2016 году осужден к 6 годам лишения свободы, а обвиняемый, желая избежать наказания, скрылся и длительное время проживал в разных регионах РФ», — сообщили в ведомстве. Осенью 2022 года обвиняемый был задержан в одном из южных регионов России. По прибытии в Нефтеюганск мужчина был заключен под стражу. Свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО раскрыли изнасилование школьницы 19-летней давности. Насильственные действия в отношении 15-летней девушки были совершены в 2003 году. Задержать насильника тогда не удалось. Он скрылся от правоохранителей и скрывался в Тюмени.