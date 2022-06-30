В ХМАО раскрыли изнасилование школьницы 19-летней давности. Злоумышленник скрывался в Тюмени

30 июня 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Следователи установили насильника спустя 19 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Югорским следователями удалось раскрыть изнасилование 15-летней школьницы из Мегиона, которое было совершено в 2003 году. Злоумышленник за это время успел переехать на постоянное место жительства из Югры в Тюмень. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Само преступление было совершено осенью 2003 года. Неизвестный мужчина предложил школьнице подвезти ее домой на машине, после чего изнасиловал в ближайшем лесу. Тогда найти насильника силовикам не удалось. Однако спустя 19 лет создание совместной следственно-оперативной группы из опытных сотрудников СК и полиции дало результаты. Силовики провели повторные допросы свидетелей и потерпевшей, позволившие установить новые обстоятельства произошедшего. В результате женщина смогла опознать насильника из представленных фотографий, которые ранее уже были судимы за аналогичные преступления. «Изучением личности мужчины 1971 года рождения, на которого указала потерпевшая, установлено, что до 2017 года он проживал в городе Мегион, затем переехал в Тюмень. При этом в марте 2004 года он, при аналогичных обстоятельствах, совершил изнасилование другой 15-летней жительницы города, за что в том же году был осужден», — прокомментировали в силовом ведомстве. Сам подозреваемый был задержан в Тюмени и доставлен в Мегион для заключения под стражу. Ранее URA.RU сообщало о другом югорчанине — Виталии Бережном, который обвиняется в Тюмени в похищении, изнасиловании, насильственный действиях сексуального характере и убийстве школьницы, которая пропала летом 2021 года. Подозреваемого вскоре задержали. Впоследствии он заявил, что признание из него выбили под пытками. Тюменское управление СКР провело проверку, но факт пыток не подтвердило. В настоящее время продолжается суд над Бережным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Югорским следователями удалось раскрыть изнасилование 15-летней школьницы из Мегиона, которое было совершено в 2003 году. Злоумышленник за это время успел переехать на постоянное место жительства из Югры в Тюмень. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Само преступление было совершено осенью 2003 года. Неизвестный мужчина предложил школьнице подвезти ее домой на машине, после чего изнасиловал в ближайшем лесу. Тогда найти насильника силовикам не удалось. Однако спустя 19 лет создание совместной следственно-оперативной группы из опытных сотрудников СК и полиции дало результаты. Силовики провели повторные допросы свидетелей и потерпевшей, позволившие установить новые обстоятельства произошедшего. В результате женщина смогла опознать насильника из представленных фотографий, которые ранее уже были судимы за аналогичные преступления. «Изучением личности мужчины 1971 года рождения, на которого указала потерпевшая, установлено, что до 2017 года он проживал в городе Мегион, затем переехал в Тюмень. При этом в марте 2004 года он, при аналогичных обстоятельствах, совершил изнасилование другой 15-летней жительницы города, за что в том же году был осужден», — прокомментировали в силовом ведомстве. Сам подозреваемый был задержан в Тюмени и доставлен в Мегион для заключения под стражу. Ранее URA.RU сообщало о другом югорчанине — Виталии Бережном, который обвиняется в Тюмени в похищении, изнасиловании, насильственный действиях сексуального характере и убийстве школьницы, которая пропала летом 2021 года. Подозреваемого вскоре задержали. Впоследствии он заявил, что признание из него выбили под пытками. Тюменское управление СКР провело проверку, но факт пыток не подтвердило. В настоящее время продолжается суд над Бережным.