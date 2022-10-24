24 октября 2022

В библиотеках Кургана вводят пропускной режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, библиотека, читальный зал, книги, учеба, студент
Библиотеки Кургана начнут фиксировать данные читателей в журнале посещений Фото:

С 26 октября вход в библиотеки Кургана будет происходить строго по паспорту или документу, удостоверяющему личность. Данные меры приняты в целях антитеррористической безопасности. Соответствующий документ опубликован на официальном аккаунте «Курган читает. БИС г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«Захватите паспорт! В городских библиотеках — пропускной режим. С 26 октября в целях обеспечения безопасности устанавливается. Он необходим для предупреждения террористической, экстремистской деятельности и других противоправных деяний. пропускной режим», — указано в посте. Также в качестве контроля входа и выхода посетителей будет вестись журнал регистрации.

Согласно данным, опубликованным в положении, вход сотрудников в библиотеки будет проходить без записи в журнал. При условии ремонтных работ вход строителей должен осуществляться по списку. В том числе сотрудник, ответственный за ведение журнала посещений, не менее двух раз в течение рабочего дня должен проводить осмотр учреждения на предмет выявления подозрительных предметов.

До этого URA.RU писало, что на Некрасовском мосту в Кургане планируют установить антитеррористическую защиту. Этой задачей будем заниматься специализированный подрядчик.

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С 26 октября вход в библиотеки Кургана будет происходить строго по паспорту или документу, удостоверяющему личность. Данные меры приняты в целях антитеррористической безопасности. Соответствующий документ опубликован на официальном аккаунте «Курган читает. БИС г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Захватите паспорт! В городских библиотеках — пропускной режим. С 26 октября в целях обеспечения безопасности устанавливается. Он необходим для предупреждения террористической, экстремистской деятельности и других противоправных деяний. пропускной режим», — указано в посте. Также в качестве контроля входа и выхода посетителей будет вестись журнал регистрации. Согласно данным, опубликованным в положении, вход сотрудников в библиотеки будет проходить без записи в журнал. При условии ремонтных работ вход строителей должен осуществляться по списку. В том числе сотрудник, ответственный за ведение журнала посещений, не менее двух раз в течение рабочего дня должен проводить осмотр учреждения на предмет выявления подозрительных предметов. До этого URA.RU писало, что на Некрасовском мосту в Кургане планируют установить антитеррористическую защиту. Этой задачей будем заниматься специализированный подрядчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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