В библиотеках Кургана вводят пропускной режим

25 октября 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Библиотеки Кургана начнут фиксировать данные читателей в журнале посещений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 26 октября вход в библиотеки Кургана будет происходить строго по паспорту или документу, удостоверяющему личность. Данные меры приняты в целях антитеррористической безопасности. Соответствующий документ опубликован на официальном аккаунте «Курган читает. БИС г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Захватите паспорт! В городских библиотеках — пропускной режим. С 26 октября в целях обеспечения безопасности устанавливается. Он необходим для предупреждения террористической, экстремистской деятельности и других противоправных деяний. пропускной режим», — указано в посте. Также в качестве контроля входа и выхода посетителей будет вестись журнал регистрации. Согласно данным, опубликованным в положении, вход сотрудников в библиотеки будет проходить без записи в журнал. При условии ремонтных работ вход строителей должен осуществляться по списку. В том числе сотрудник, ответственный за ведение журнала посещений, не менее двух раз в течение рабочего дня должен проводить осмотр учреждения на предмет выявления подозрительных предметов. До этого URA.RU писало, что на Некрасовском мосту в Кургане планируют установить антитеррористическую защиту. Этой задачей будем заниматься специализированный подрядчик.

С 26 октября вход в библиотеки Кургана будет происходить строго по паспорту или документу, удостоверяющему личность. Данные меры приняты в целях антитеррористической безопасности. Соответствующий документ опубликован на официальном аккаунте «Курган читает. БИС г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «Захватите паспорт! В городских библиотеках — пропускной режим. С 26 октября в целях обеспечения безопасности устанавливается. Он необходим для предупреждения террористической, экстремистской деятельности и других противоправных деяний. пропускной режим», — указано в посте. Также в качестве контроля входа и выхода посетителей будет вестись журнал регистрации. Согласно данным, опубликованным в положении, вход сотрудников в библиотеки будет проходить без записи в журнал. При условии ремонтных работ вход строителей должен осуществляться по списку. В том числе сотрудник, ответственный за ведение журнала посещений, не менее двух раз в течение рабочего дня должен проводить осмотр учреждения на предмет выявления подозрительных предметов. До этого URA.RU писало, что на Некрасовском мосту в Кургане планируют установить антитеррористическую защиту. Этой задачей будем заниматься специализированный подрядчик.