При взрыве на заводе в Волгограде погиб человек

По словам собеседника ТАСС, в результате взрыва есть один пострадавший
В результате взрыва на заводе по производству радиаторов в Волгограде, по предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в штабе ГО Красноармейского района Волгограда.
«Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший», — цитирует ТАСС собеседника из штаба ГО Красноармейского района Волгограда. Он также добавил, что взрыв на заводе произошел в результате взрыва порошка алюминия.
Ранее в Волгограде на заводе по производству радиаторов произошел взрыв. На место прибыли сотрудники МЧС и бригады скорой помощи.
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