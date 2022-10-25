При взрыве на заводе в Волгограде погиб человек 25 октября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 + По словам собеседника ТАСС, в результате взрыва есть один пострадавший Фото: Сергей Русанов © URA.RU В результате взрыва на заводе по производству радиаторов в Волгограде, по предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в штабе ГО Красноармейского района Волгограда. «Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший», — цитирует ТАСС собеседника из штаба ГО Красноармейского района Волгограда. Он также добавил, что взрыв на заводе произошел в результате взрыва порошка алюминия. Ранее в Волгограде на заводе по производству радиаторов произошел взрыв. На место прибыли сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. В результате взрыва на заводе по производству радиаторов в Волгограде, по предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в штабе ГО Красноармейского района Волгограда. «Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший», — цитирует ТАСС собеседника из штаба ГО Красноармейского района Волгограда. Он также добавил, что взрыв на заводе произошел в результате взрыва порошка алюминия. Ранее в Волгограде на заводе по производству радиаторов произошел взрыв. На место прибыли сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям