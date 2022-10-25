При взрыве на заводе в Волгограде погиб человек

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Магниевый завод. Соликамск, соликамский магниевый завод, оао смз, химическая промышленность
По словам собеседника ТАСС, в результате взрыва есть один пострадавший Фото:

В результате взрыва на заводе по производству радиаторов в Волгограде, по предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в штабе ГО Красноармейского района Волгограда.

«Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший», — цитирует ТАСС собеседника из штаба ГО Красноармейского района Волгограда. Он также добавил, что взрыв на заводе произошел в результате взрыва порошка алюминия.

Ранее в Волгограде на заводе по производству радиаторов произошел взрыв. На место прибыли сотрудники МЧС и бригады скорой помощи.

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В результате взрыва на заводе по производству радиаторов в Волгограде, по предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в штабе ГО Красноармейского района Волгограда. «Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший», — цитирует ТАСС собеседника из штаба ГО Красноармейского района Волгограда. Он также добавил, что взрыв на заводе произошел в результате взрыва порошка алюминия. Ранее в Волгограде на заводе по производству радиаторов произошел взрыв. На место прибыли сотрудники МЧС и бригады скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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