Боевой офицер из ХМАО дал совет мобилизованным, который поможет им выжить

Боевой офицер из ХМАО: мобилизованным нужно психологически настроиться к участию в СВО

25 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В тылу, как правило, не ждут опасности, а это большое заблуждение, считает Андрей Станкин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным, которых направляют в сектор СВО, нужно быть настороже уже за несколько сотен километров от линии фронта и помнить, что в тылу часто опаснее, чем на передовой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил участник боевых действий на Украине капитан Андрей Станкин, который родился в Югорске (ХМАО). «Нужно понимать, что в секторе СВО всем придется участвовать в боевых действиях в том или ином виде. Будут либо штурмовые, либо оборонительные действия, караулы или засады. Вот эшелон с мобилизованными остановился на железнодорожной станции. И все бегут, предположим, что-то покупать в ларек или еще куда-то, а кто вам сказал, что в 300-400 км от линии боевого соприкосновения не заброшена диверсионная группа, которой важно знать куда идет эшелон? Меньше двух не ходить никуда. А если один что-то делает, то другой контролирует и фланги защищает. В одиночку запросто можно попасть — из тебя выбьют всю информацию, горло перережут и выбросят», — предупреждает Станкин.



Боевой офицер обращает внимание на необходимость постоянно быть настороже. В местах, где, казалось бы, тихо и нет боев, может быть опаснее. «Вокруг тебе враждебная среда. Здесь на тебя охотятся. Наблюдательность и осторожность позволяют выявить на ранней стадии те или иные угрозы», — предупреждает Станкин. Одним из дестабилизирующих факторов, к которым прибегает противник — это желание посеять панику и запугать путем диверсий в глубоком тылу. «Поэтому быть психологически готовым к любому варианту развития событий мобилизованным нужно уже при пересечении границы с новыми российскими территориями», — считает участник СВО.



Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Планировалось призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность.

Мобилизованным, которых направляют в сектор СВО, нужно быть настороже уже за несколько сотен километров от линии фронта и помнить, что в тылу часто опаснее, чем на передовой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил участник боевых действий на Украине капитан Андрей Станкин, который родился в Югорске (ХМАО). «Нужно понимать, что в секторе СВО всем придется участвовать в боевых действиях в том или ином виде. Будут либо штурмовые, либо оборонительные действия, караулы или засады. Вот эшелон с мобилизованными остановился на железнодорожной станции. И все бегут, предположим, что-то покупать в ларек или еще куда-то, а кто вам сказал, что в 300-400 км от линии боевого соприкосновения не заброшена диверсионная группа, которой важно знать куда идет эшелон? Меньше двух не ходить никуда. А если один что-то делает, то другой контролирует и фланги защищает. В одиночку запросто можно попасть — из тебя выбьют всю информацию, горло перережут и выбросят», — предупреждает Станкин. Боевой офицер обращает внимание на необходимость постоянно быть настороже. В местах, где, казалось бы, тихо и нет боев, может быть опаснее. «Вокруг тебе враждебная среда. Здесь на тебя охотятся. Наблюдательность и осторожность позволяют выявить на ранней стадии те или иные угрозы», — предупреждает Станкин. Одним из дестабилизирующих факторов, к которым прибегает противник — это желание посеять панику и запугать путем диверсий в глубоком тылу. «Поэтому быть психологически готовым к любому варианту развития событий мобилизованным нужно уже при пересечении границы с новыми российскими территориями», — считает участник СВО. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Планировалось призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность.