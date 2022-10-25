Суд признал экстремистской песню Oxxxymiron* «Последний звонок» 25 октября 2022 в 18:25 Размер текста - 17 + В песне, по решению экспертизы, прославляется насилие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Песня Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) «Последний звонок» названа экстремистской Замоскворецким районным судом. Так, заявление прокуратуры Москвы было удовлетворено. Сама песня признана экстремистской, а распространение материалов с ней запрещено. Согласно психолого-лингвистическому исследованию, в тексте исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий. Ранее неофициальный клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron был заблокирован на YouTube, во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook (деятельность запрещена в РФ) по требованию Генпрокуратуры. Фанатский клип был сделан на основе кадров из эстонского фильма «Класс», вдохновленного массовым убийством в американской школе «Колумбайн». Рэпер Oxxxymiron признан в РФ иноагентом Песня Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) «Последний звонок» названа экстремистской Замоскворецким районным судом. Так, заявление прокуратуры Москвы было удовлетворено. Сама песня признана экстремистской, а распространение материалов с ней запрещено. Согласно психолого-лингвистическому исследованию, в тексте исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий. Ранее неофициальный клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron был заблокирован на YouTube, во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook (деятельность запрещена в РФ) по требованию Генпрокуратуры. Фанатский клип был сделан на основе кадров из эстонского фильма «Класс», вдохновленного массовым убийством в американской школе «Колумбайн». Рэпер Oxxxymiron признан в РФ иноагентом {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям