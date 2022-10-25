Суд признал экстремистской песню Oxxxymiron* «Последний звонок»

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Концерт
В песне, по решению экспертизы, прославляется насилие Фото:

Песня Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) «Последний звонок» названа экстремистской Замоскворецким районным судом. Так, заявление прокуратуры Москвы было удовлетворено.

Сама песня признана экстремистской, а распространение материалов с ней запрещено. Согласно психолого-лингвистическому исследованию, в тексте исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий.

Ранее неофициальный клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron был заблокирован на YouTube, во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook (деятельность запрещена в РФ) по требованию Генпрокуратуры. Фанатский клип был сделан на основе кадров из эстонского фильма «Класс», вдохновленного массовым убийством в американской школе «Колумбайн».

Рэпер Oxxxymiron признан в РФ иноагентом

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Песня Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) «Последний звонок» названа экстремистской Замоскворецким районным судом. Так, заявление прокуратуры Москвы было удовлетворено. Сама песня признана экстремистской, а распространение материалов с ней запрещено. Согласно психолого-лингвистическому исследованию, в тексте исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий. Ранее неофициальный клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron был заблокирован на YouTube, во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook (деятельность запрещена в РФ) по требованию Генпрокуратуры. Фанатский клип был сделан на основе кадров из эстонского фильма «Класс», вдохновленного массовым убийством в американской школе «Колумбайн». Рэпер Oxxxymiron признан в РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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