Минобороны РФ получило деньги на выплаты мобилизованным 25 октября 2022 в 19:29 Размер текста - 17 + Деньги на выплаты мобилизованным доведены до МО РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минобороны РФ получило деньги на выплаты мобилизованным. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации. «Все средства на денежное довольствие участникам спецоперации доведены до Минобороны РФ», — уточнил Мишустин, который возглавляет совет. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24». Выплаты мобилизованным, как напомнил премьер-министр, составляют 195 тысяч рублей. Также в соответствии со званием военнослужащие получают повышенные оклады. Минобороны РФ получило деньги на выплаты мобилизованным. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению нужд спецоперации. «Все средства на денежное довольствие участникам спецоперации доведены до Минобороны РФ», — уточнил Мишустин, который возглавляет совет. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24». Выплаты мобилизованным, как напомнил премьер-министр, составляют 195 тысяч рублей. Также в соответствии со званием военнослужащие получают повышенные оклады. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям