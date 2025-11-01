Ангара, чей самолет рухнул под Тындой, продолжит выполнять рейсы

Авиакомпанию «Ангара» лишили лицензии на пассажирские перевозки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ангара» лишилась права выполнять коммерческие пассажирские перевозки с 5 ноября. Решение об аннулировании сертификата приняла Росавиация по соображениям безопасности полетов.

«Это было ожидаемо, информация об аннулировании сертификата уже была, поэтому мы подготовились и предусмотрели возможные риски», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем telegram-канале. Он уточнил, что документ об отзыве поступил в регион 1 ноября.

Аннулирование не затронет санитарные рейсы и авиационные работы по охране лесов от пожаров. По действующему контракту «Ангара» будет выполнять эти полеты до конца года.

На данный момент авиакомпания осуществляет только вертолетные перевозки без фиксированного расписания по маршрутам Киренск — Непа — Ербогачен и Нижнеудинск — Алыгджер. Все пассажиры, успевшие купить билеты, будут перевезены до 5 ноября.

Правительство Иркутской области уже провело совещания с другими авиаперевозчиками. В ближайшее время будет объявлен конкурс для определения нового оператора на местных маршрутах.