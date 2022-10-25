По словам корреспондента URA.RU, российским военным удалось определить точное местоположение танка ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин попал под обстрел вооруженных сил Украины в городе Авдеевка Донецкой области. Об обстановке и ситуации вокруг он сообщил в своем репортаже с места событий.
«В нашу сторону работает танк ВСУ. Бьет где-то совсем рядом, потому что от вылета до прилета проходит несколько мгновений. Его примерное местоположение понятно», — сказал корреспондент URA.RU, находясь в укрытии. Российские военные пытались определить местоположения танка, провоцируя его на ответный огонь. Позднее солдатам ВС РФ удалость установить точные координаты украинского танка.
Ранее в Донецке четыре человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ, передает RT. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
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