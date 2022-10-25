Посла России не пригласили на вручение Нобелевской премии

Послов России и Белоруссии не пригласят на церемонию вручения Нобелевских премий в 2022 году. Об этом сообщил Нобелевский фонд.
«Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции. Но фонд решил не приглашать на церемонию вручения Нобелевской премии за 2022 год послов России и Белоруссии», — говорится в пресс-релизе фонда. Такое решение, как отмечается в сообщении, принято в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.
При этом второй год подряд Нобелевскую премию мира получили россияне. В этом году награда досталась правозащитному центру «Мемориал» (является НКО, выполняющей функции иностранного агента, ликвидирована в РФ).
Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря в Стокгольме. Церемония всегда проходит в этот день — 10 декабря 1896 года умер ученый и предприниматель Альфред Нобель, в честь кого и названа премия.
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Послов России и Белоруссии не пригласят на церемонию вручения Нобелевских премий в 2022 году. Об этом сообщил Нобелевский фонд. «Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции. Но фонд решил не приглашать на церемонию вручения Нобелевской премии за 2022 год послов России и Белоруссии», — говорится в пресс-релизе фонда. Такое решение, как отмечается в сообщении, принято в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. При этом второй год подряд Нобелевскую премию мира получили россияне. В этом году награда досталась правозащитному центру «Мемориал» (является НКО, выполняющей функции иностранного агента, ликвидирована в РФ). Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря в Стокгольме. Церемония всегда проходит в этот день — 10 декабря 1896 года умер ученый и предприниматель Альфред Нобель, в честь кого и названа премия.