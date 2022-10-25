Посла России не пригласили на вручение Нобелевской премии 25 октября 2022 в 20:30 Размер текста - 17 + Дипломаты не приглашены из-за проведения Россией СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Послов России и Белоруссии не пригласят на церемонию вручения Нобелевских премий в 2022 году. Об этом сообщил Нобелевский фонд. «Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции. Но фонд решил не приглашать на церемонию вручения Нобелевской премии за 2022 год послов России и Белоруссии», — говорится в пресс-релизе фонда. Такое решение, как отмечается в сообщении, принято в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. При этом второй год подряд Нобелевскую премию мира получили россияне. В этом году награда досталась правозащитному центру «Мемориал» (является НКО, выполняющей функции иностранного агента, ликвидирована в РФ). Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря в Стокгольме. Церемония всегда проходит в этот день — 10 декабря 1896 года умер ученый и предприниматель Альфред Нобель, в честь кого и названа премия. Послов России и Белоруссии не пригласят на церемонию вручения Нобелевских премий в 2022 году. Об этом сообщил Нобелевский фонд. «Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции. Но фонд решил не приглашать на церемонию вручения Нобелевской премии за 2022 год послов России и Белоруссии», — говорится в пресс-релизе фонда. Такое решение, как отмечается в сообщении, принято в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. При этом второй год подряд Нобелевскую премию мира получили россияне. В этом году награда досталась правозащитному центру «Мемориал» (является НКО, выполняющей функции иностранного агента, ликвидирована в РФ). Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря в Стокгольме. Церемония всегда проходит в этот день — 10 декабря 1896 года умер ученый и предприниматель Альфред Нобель, в честь кого и названа премия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям