Глава СПЧ предложил «Мемориалу»* отказаться от Нобелевской премии

Российскому правозащитному центру «Мемориал»* следует отказаться от присужденной Нобелевской премии мира. С таким предложением выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Нобелевская премия мира перестала быть, во-первых, сколько-нибудь значимой премией, во-вторых, перестала быть премией мира, окончательно дискредитировала себя сегодняшним решением», — сказал Фадеев. Также глава СПЧ отметил, что раньше премия присуждалась более достойным кандидатам, среди которых были такие личности, как Мать Тереза, Мартин Лютер Кинг, Международный комитет Красного Креста и Вилли Брандт.
Ранее «Мемориал» был ликвидирован по решению Верховного суда 28 декабря 2021 года. Причиной тому стало нарушение закона об иноагентах.
Россияне второй год подряд получают Нобелевскую премию мира. Годом ранее ее удостоился главный редактор «Новой газеты» (Верховный суд аннулировал регистрацию издания) Дмитрий Муратов. Позже журналист продал свою медаль на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов.
*Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр «Мемориал» является НКО, выполняющей функции иностранного агента, ликвидирован в РФ
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Российскому правозащитному центру «Мемориал»* следует отказаться от присужденной Нобелевской премии мира. С таким предложением выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Нобелевская премия мира перестала быть, во-первых, сколько-нибудь значимой премией, во-вторых, перестала быть премией мира, окончательно дискредитировала себя сегодняшним решением», — сказал Фадеев. Также глава СПЧ отметил, что раньше премия присуждалась более достойным кандидатам, среди которых были такие личности, как Мать Тереза, Мартин Лютер Кинг, Международный комитет Красного Креста и Вилли Брандт. Ранее «Мемориал» был ликвидирован по решению Верховного суда 28 декабря 2021 года. Причиной тому стало нарушение закона об иноагентах. Россияне второй год подряд получают Нобелевскую премию мира. Годом ранее ее удостоился главный редактор «Новой газеты» (Верховный суд аннулировал регистрацию издания) Дмитрий Муратов. Позже журналист продал свою медаль на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов.
*Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр «Мемориал» является НКО, выполняющей функции иностранного агента, ликвидирован в РФ