Британцы призвали Зеленского готовиться к примирению с РФ после прихода Сунака к власти

26 октября 2022 в 00:24 Размер текста - 17 +

Зеленский поздравил с назначением нового премьера Британии Сунака Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность. В связи с этим британцы призвали украинского лидера готовиться к примирению с Россией. «Поздравляем @RishiSunak о вступлении в должность? премьер-министра! Я желаю вам успешно преодолеть все вызовы, с которыми сегодня сталкивается британское общество и весь мир. Я готов продолжать укреплять стратегическое партнерство?-? вместе!», — написал Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ). Один пользователь соцсети уверен, что новый премьер Британии «заставит» Зеленского подписать перемирие с Россией. «Премьер-министр Великобритании индийского <…> происхождения <…> вскоре заставит вас подписать с ним перемирие», — написал Нил Ритц. Другой пользователь призвал Зеленского начать переживать, так как, по его мнению, новый премьер Британии снимет санкции с РФ, наложенные на страну из-за конфликта на Украине «Нервничайте [президент Украины Владимир] Зеленский. Связи Риши с Индией приведут к прекращению санкций против России, и вам придется решать этот конфликт самостоятельно». Он призвал Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. «Вам нужно сесть за стол переговоров и положить конец этому конфликту», — уверен пользователь под никнеймом PC. Еще один пользователь обеспокоен тяжелой финансовой ситуацией в Британии из-за Украины. По его мнению, президент Украины «рад обанкротить» страны «а не участвовать в мирных переговорах», — уверен Дэйв Кендалл. Пользователь Сиддханд Шарма считает, что Зеленский «не успокоится, пока не разрушит всю Украину». «Ни дня в офисе, а Вы уже просите деньги», — сыронизировал Гэри Скотт. Ранее стало известно, что Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром страны. До этого Чарльз принял отставку Лиз Трасс. Пользователь Нил Ритц рассказал о планах нового премьера Британии Twitter (заблокирован на территории РФ) Гэри Скотт попросил Зеленского не торопить Риши Сунака с помощью для Украины Twitter (заблокирован на территории РФ) Пользователь РС считает, что новый премьер Британии поставит конец санкциям в отношении РФ Twitter (заблокирован на территории РФ) Комментатор Кендал заявил, что президент Украины не заинтересован в мирных переговорах с РФ Twitter (заблокирован на территории РФ) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность. В связи с этим британцы призвали украинского лидера готовиться к примирению с Россией. «Поздравляем @RishiSunak о вступлении в должность? премьер-министра! Я желаю вам успешно преодолеть все вызовы, с которыми сегодня сталкивается британское общество и весь мир. Я готов продолжать укреплять стратегическое партнерство?-? вместе!», — написал Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ). Один пользователь соцсети уверен, что новый премьер Британии «заставит» Зеленского подписать перемирие с Россией. «Премьер-министр Великобритании индийского <…> происхождения <…> вскоре заставит вас подписать с ним перемирие», — написал Нил Ритц. Другой пользователь призвал Зеленского начать переживать, так как, по его мнению, новый премьер Британии снимет санкции с РФ, наложенные на страну из-за конфликта на Украине «Нервничайте [президент Украины Владимир] Зеленский. Связи Риши с Индией приведут к прекращению санкций против России, и вам придется решать этот конфликт самостоятельно». Он призвал Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. «Вам нужно сесть за стол переговоров и положить конец этому конфликту», — уверен пользователь под никнеймом PC. Еще один пользователь обеспокоен тяжелой финансовой ситуацией в Британии из-за Украины. По его мнению, президент Украины «рад обанкротить» страны «а не участвовать в мирных переговорах», — уверен Дэйв Кендалл. Пользователь Сиддханд Шарма считает, что Зеленский «не успокоится, пока не разрушит всю Украину». «Ни дня в офисе, а Вы уже просите деньги», — сыронизировал Гэри Скотт. Ранее стало известно, что Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром страны. До этого Чарльз принял отставку Лиз Трасс.