Карл III назначил Сунака премьер-министром Британии

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Риши Сунак стал новым премьером после Лиз Трасс Фото:

Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром страны. Ранее Чарльз принял отставку Лиз Трасс.

Новость по теме
Что известно о новом премьер-министре Великобритании Риши Сунаке

Сунак вернется на Даунинг-стрит, чтобы произнести свою первую речь перед нацией. Об этом сообщает The Guardian в своей трансляции из Букингемского дворца, куда новый премьер прибыл на аудиенцию к королю.

Сунак стал самым молодым премьером Британии за последние 200 лет. Он также единственный премьер-министр в истории, который исповедует индуизм. Он боролся за место с Трасс, но проиграл в прошлый раз.

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Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром страны. Ранее Чарльз принял отставку Лиз Трасс. Сунак вернется на Даунинг-стрит, чтобы произнести свою первую речь перед нацией. Об этом сообщает The Guardian в своей трансляции из Букингемского дворца, куда новый премьер прибыл на аудиенцию к королю. Сунак стал самым молодым премьером Британии за последние 200 лет. Он также единственный премьер-министр в истории, который исповедует индуизм. Он боролся за место с Трасс, но проиграл в прошлый раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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