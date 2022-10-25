Карл III назначил Сунака премьер-министром Британии

Риши Сунак стал новым премьером после Лиз Трасс
Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром страны. Ранее Чарльз принял отставку Лиз Трасс.
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Сунак вернется на Даунинг-стрит, чтобы произнести свою первую речь перед нацией. Об этом сообщает The Guardian в своей трансляции из Букингемского дворца, куда новый премьер прибыл на аудиенцию к королю.
Сунак стал самым молодым премьером Британии за последние 200 лет. Он также единственный премьер-министр в истории, который исповедует индуизм. Он боролся за место с Трасс, но проиграл в прошлый раз.
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