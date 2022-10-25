Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с новым премьером Британии

Зеленский переговорил с премьером Британии
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что пригласил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Украину. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
«Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком <…>. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину», — видеообращение об этом Зеленский разместил в своем telegram-канале.
Ранее Зеленский на своей странице в соцсети поздравил нового премьера Британии Сунака со вступлением в должность. В связи с этим британцы призвали украинского лидера готовиться к примирению с Россией.
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