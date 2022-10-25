25 октября 2022

Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с новым премьером Британии

Зеленский пригласил Риши Сунака на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленский переговорил с премьером Британии Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что пригласил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Украину. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

«Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком <…>. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину», — видеообращение об этом Зеленский разместил в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский на своей странице в соцсети поздравил нового премьера Британии Сунака со вступлением в должность. В связи с этим британцы призвали украинского лидера готовиться к примирению с Россией.

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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что пригласил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Украину. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком <…>. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину», — видеообращение об этом Зеленский разместил в своем telegram-канале. Ранее Зеленский на своей странице в соцсети поздравил нового премьера Британии Сунака со вступлением в должность. В связи с этим британцы призвали украинского лидера готовиться к примирению с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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