Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с новым премьером Британии

Зеленский пригласил Риши Сунака на Украину

26 октября 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

Зеленский переговорил с премьером Британии Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что пригласил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Украину. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком <…>. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину», — видеообращение об этом Зеленский разместил в своем telegram-канале. Ранее Зеленский на своей странице в соцсети поздравил нового премьера Британии Сунака со вступлением в должность. В связи с этим британцы призвали украинского лидера готовиться к примирению с Россией.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что пригласил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Украину. Об этом он сообщил в своем видеообращении. «Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком <…>. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину», — видеообращение об этом Зеленский разместил в своем telegram-канале. Ранее Зеленский на своей странице в соцсети поздравил нового премьера Британии Сунака со вступлением в должность. В связи с этим британцы призвали украинского лидера готовиться к примирению с Россией.