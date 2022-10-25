Правительство РФ придумало способ увеличить выплаты бедным россиянам

26 октября 2022 в 04:36 Размер текста - 17 +

В РФ изменится порядок учета семей, претендующих на пособия по бедности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Минтруд с 2024 года планирует обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) передавать данные о корпоративных и индивидуальных частных пенсиях в Социальный фонд. Это позволит вести более полный учет доходов семей, претендующих на социальные пособия по бедности. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на проект, который опубликован на портале regulation.gov.ru. Как пишет газета, Минтруд предлагает ввести в закон «О негосударственных пенсионных фондах» обязанность НПФ отправлять в Социальный фонд (объединение ПФР и ФСС) данные о фактах и размерах выплачиваемых негосударственных пенсий. Они будут передаваться в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая аккумулирует данные о положенных россиянам социальных выплатах, передает « Коммерсант» . Согласно материалу, в ведомстве отметили, что по законодательству назначение ряда социальных выплат должно происходить по принципу адресности и нуждаемости. Например, они учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет (он учитывает пенсии). Источником сведений о них определен Пенсионный фонд России (ПФР), однако у него нет данных о получателях пенсий по корпоративным и индивидуальным пенсионным договорам, что «затрудняет возможность учет <…> доходов при установлении прав граждан на получение мер социальной защиты», — подчеркивает Минтруд. Ранее президент России Владимир Путин поручил спасти российские семьи от бедности. До этого Росстат отчитывался, что по итогам 2021 года количество бедных в стране снизилось на 0,7% и составило 16,1 миллиона человек (11%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минтруд с 2024 года планирует обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) передавать данные о корпоративных и индивидуальных частных пенсиях в Социальный фонд. Это позволит вести более полный учет доходов семей, претендующих на социальные пособия по бедности. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на проект, который опубликован на портале regulation.gov.ru. Как пишет газета, Минтруд предлагает ввести в закон «О негосударственных пенсионных фондах» обязанность НПФ отправлять в Социальный фонд (объединение ПФР и ФСС) данные о фактах и размерах выплачиваемых негосударственных пенсий. Они будут передаваться в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая аккумулирует данные о положенных россиянам социальных выплатах, передает «Коммерсант». Согласно материалу, в ведомстве отметили, что по законодательству назначение ряда социальных выплат должно происходить по принципу адресности и нуждаемости. Например, они учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет (он учитывает пенсии). Источником сведений о них определен Пенсионный фонд России (ПФР), однако у него нет данных о получателях пенсий по корпоративным и индивидуальным пенсионным договорам, что «затрудняет возможность учет <…> доходов при установлении прав граждан на получение мер социальной защиты», — подчеркивает Минтруд. Ранее президент России Владимир Путин поручил спасти российские семьи от бедности. До этого Росстат отчитывался, что по итогам 2021 года количество бедных в стране снизилось на 0,7% и составило 16,1 миллиона человек (11%).