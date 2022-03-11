Росстат: в России снизилось число бедных людей

11 марта 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Число россиян, живущих за чертой бедности снизилось до 16,1 млн Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Число россиян, живущих ниже границы бедности в 2021 году, составило 16,1 миллиона человек или 11%. Это следует из данных Росстата, опубликованных 11 марта. «В IV квартале 2021 года количество граждан с доходами ниже границы бедности составило 8,5% населения страны, или 12,4 млн человек. Оценка за 2021 год в целом — 11,0% населения страны, или 16,1 млн человек», — написали Росстат в документе. Снижение числа малообеспеченных граждан специалисты связали с тем, что, во-первых, увеличились социальные выплаты для различных категорий граждан; во-вторых, была восстановлена экономическая активность, что привело к росту занятости и, соответственно, увеличению оплаты труда. В четвертом квартале 2021 году численность населения страны с доходами ниже границы бедности оказалась ниже на 0,7% или на 1,1 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Причинами этому стали: рост зарплат и занятости, увеличение социальных выплат и рост доходов предпринимательской деятельности. Росстат пояснил, что параметр «граница бедности» в 2021 году соответствует значению потребительской корзины в IV квартале 2020 года с учетом инфляции. Прожиточный минимум в аналогичном году стал рассчитываться как 44,2% от значения медианного среднедушевого дохода за год, предшествующий году установления величины прожиточного минимума. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в России необходимо бороться с кризисом и бедностью. Политик предложил план, согласно которому правительство РФ устранит барьеры для четырех свобод. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Число россиян, живущих ниже границы бедности в 2021 году, составило 16,1 миллиона человек или 11%. Это следует из данных Росстата, опубликованных 11 марта. «В IV квартале 2021 года количество граждан с доходами ниже границы бедности составило 8,5% населения страны, или 12,4 млн человек. Оценка за 2021 год в целом — 11,0% населения страны, или 16,1 млн человек», — написали Росстат в документе. Снижение числа малообеспеченных граждан специалисты связали с тем, что, во-первых, увеличились социальные выплаты для различных категорий граждан; во-вторых, была восстановлена экономическая активность, что привело к росту занятости и, соответственно, увеличению оплаты труда. В четвертом квартале 2021 году численность населения страны с доходами ниже границы бедности оказалась ниже на 0,7% или на 1,1 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Причинами этому стали: рост зарплат и занятости, увеличение социальных выплат и рост доходов предпринимательской деятельности. Росстат пояснил, что параметр «граница бедности» в 2021 году соответствует значению потребительской корзины в IV квартале 2020 года с учетом инфляции. Прожиточный минимум в аналогичном году стал рассчитываться как 44,2% от значения медианного среднедушевого дохода за год, предшествующий году установления величины прожиточного минимума. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в России необходимо бороться с кризисом и бедностью. Политик предложил план, согласно которому правительство РФ устранит барьеры для четырех свобод.