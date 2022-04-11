Путин поручил спасти российские семьи от бедности 11 апреля 2022 в 19:06 Размер текста - 17 + Президент дал поручение правительству РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В России необходимо повысить доступность социальной поддержки для семей, доход которых упал с 1 марта. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин правительству страны. «Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление до 31 декабря особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта и признанные в установленном порядке безработными, в целях предоставления таким семьям мер социальной поддержки», — говорится в списке поручений на сайте Кремля. Подготовить изменения необходимо к 30 апреля. Ранее Росстат отчитывался, что по итогам 2021 года количество бедных в стране снизилось на 0,7% и составило 16,1 миллиона человек (11%). Снижение числа малообеспеченных граждан специалисты связали с тем, что, во-первых, увеличились социальные выплаты для различных категорий граждан, во-вторых, была восстановлена экономическая активность, что привело к росту занятости и соответственно увеличению оплаты труда. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . В России необходимо повысить доступность социальной поддержки для семей, доход которых упал с 1 марта. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин правительству страны. «Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление до 31 декабря особого порядка оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта и признанные в установленном порядке безработными, в целях предоставления таким семьям мер социальной поддержки», — говорится в списке поручений на сайте Кремля. Подготовить изменения необходимо к 30 апреля. Ранее Росстат отчитывался, что по итогам 2021 года количество бедных в стране снизилось на 0,7% и составило 16,1 миллиона человек (11%). Снижение числа малообеспеченных граждан специалисты связали с тем, что, во-первых, увеличились социальные выплаты для различных категорий граждан, во-вторых, была восстановлена экономическая активность, что привело к росту занятости и соответственно увеличению оплаты труда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям