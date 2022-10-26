В Кремле пообещали решить проблемы с экипировкой мобилизованных

Песков: проблемы с нехваткой экипировки для мобилизованных будут решены
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© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Проблемы с экипировкой для мобилизованных граждан будут ликвидированы, сказал Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Проблемы с экипировкой для мобилизованных граждан будут ликвидированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Во время выступления перед координационным Советом по вопросам СВО] выступал президент РФ Владимир Путин. <…> Имели место проблемы с экипировкой, принимаются <…> меры, они дают первые положительные результаты. <…> Проблемы будут ликвидированы», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что подключаются регионы к решению данной проблемы, сообщает корреспондент URA.RU.

В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Всего планируется призвать 300 тысяч граждан.

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Проблемы с экипировкой для мобилизованных граждан будут ликвидированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Во время выступления перед координационным Советом по вопросам СВО] выступал президент РФ Владимир Путин. <…> Имели место проблемы с экипировкой, принимаются <…> меры, они дают первые положительные результаты. <…> Проблемы будут ликвидированы», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что подключаются регионы к решению данной проблемы, сообщает корреспондент URA.RU. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Всего планируется призвать 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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