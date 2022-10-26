В Кремле пообещали решить проблемы с экипировкой мобилизованных

Песков: проблемы с нехваткой экипировки для мобилизованных будут решены

26 октября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Проблемы с экипировкой для мобилизованных граждан будут ликвидированы, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Проблемы с экипировкой для мобилизованных граждан будут ликвидированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Во время выступления перед координационным Советом по вопросам СВО] выступал президент РФ Владимир Путин. <…> Имели место проблемы с экипировкой, принимаются <…> меры, они дают первые положительные результаты. <…> Проблемы будут ликвидированы», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что подключаются регионы к решению данной проблемы, сообщает корреспондент URA.RU. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Всего планируется призвать 300 тысяч граждан.

Проблемы с экипировкой для мобилизованных граждан будут ликвидированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Во время выступления перед координационным Советом по вопросам СВО] выступал президент РФ Владимир Путин. <…> Имели место проблемы с экипировкой, принимаются <…> меры, они дают первые положительные результаты. <…> Проблемы будут ликвидированы», — уточнил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что подключаются регионы к решению данной проблемы, сообщает корреспондент URA.RU. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Всего планируется призвать 300 тысяч граждан.