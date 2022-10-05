В России завели первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

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Задержанный за уклонение от мобилизации находится в изоляторе Фото:
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Мобилизация в России

В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации, подозреваемого в уклонении задержал ОМОН. Об этом в своем telegram-канале сообщил правозащитник Павел Чиков.

«Дело расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР по статье 328 УК РФ. Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат. Следователь сегодня должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сообщил Чиков.

С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан.

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В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации, подозреваемого в уклонении задержал ОМОН. Об этом в своем telegram-канале сообщил правозащитник Павел Чиков. «Дело расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР по статье 328 УК РФ. Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат. Следователь сегодня должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сообщил Чиков. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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