В России завели первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

Задержанный за уклонение от мобилизации находится в изоляторе
новость из сюжетаМобилизация в России
В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации, подозреваемого в уклонении задержал ОМОН. Об этом в своем telegram-канале сообщил правозащитник Павел Чиков.
«Дело расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР по статье 328 УК РФ. Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат. Следователь сегодня должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сообщил Чиков.
С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан.
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