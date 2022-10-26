26 октября 2022

CNN: глава ЦРУ тайно посетил Украину для встречи с Зеленским

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Глава ЦРУ в октябре посетил Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс посещал Украину в октябре для встречи президентом страны Владимиром Зеленским и другими госслужащими. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Бернс путешествовал на Украину ранее в этом месяце для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими госслужащими», — говорится в материале. По информации СМИ, американский политик обсудил дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Западные лидеры оказывают активную поддержку киевского режима. В частности, в октябре впервые с начала СВО Украину посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако сразу после своего прибытия в город Корюковка он отправился в бомбоубежище. Также готовность посетить Киев выражали эксперты МАГАТЭ в связи с угрозой применения Украиной «грязной атомной бомбы».

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Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс посещал Украину в октябре для встречи президентом страны Владимиром Зеленским и другими госслужащими. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. «Бернс путешествовал на Украину ранее в этом месяце для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими госслужащими», — говорится в материале. По информации СМИ, американский политик обсудил дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Западные лидеры оказывают активную поддержку киевского режима. В частности, в октябре впервые с начала СВО Украину посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако сразу после своего прибытия в город Корюковка он отправился в бомбоубежище. Также готовность посетить Киев выражали эксперты МАГАТЭ в связи с угрозой применения Украиной «грязной атомной бомбы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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