Приехавший на Украину президент ФРГ уехал в бомбоубежище сразу после прибытия

Сразу после прибытия Штайнмайера в Корюковку прозвучала воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправился в бомбоубежище сразу после прибытия в украинский город Корюковка. Об этом сообщает Tages Schau.
«Сразу после его прибытия в небольшой городок Корюковка северо-восточнее Киева прозвучала воздушная тревога. Затем Штайнмайер, мэр [Корюковки] Ратан Ахмедов и группа граждан отправились в бомбоубежище», — пишет немецкое издание. Tages Schau добавило, что, находясь в бомбоубежище, Штайнмайер узнавал у людей, как они переносят происходящие боевые действия.
Ранее Штайнмайер посетил Корюковку чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года, сообщает телеканал 360. Им также была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает RT.
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