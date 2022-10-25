Приехавший на Украину президент ФРГ уехал в бомбоубежище сразу после прибытия 25 октября 2022 в 18:14 Размер текста - 17 + Сразу после прибытия Штайнмайера в Корюковку прозвучала воздушная тревога Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправился в бомбоубежище сразу после прибытия в украинский город Корюковка. Об этом сообщает Tages Schau. «Сразу после его прибытия в небольшой городок Корюковка северо-восточнее Киева прозвучала воздушная тревога. Затем Штайнмайер, мэр [Корюковки] Ратан Ахмедов и группа граждан отправились в бомбоубежище», — пишет немецкое издание. Tages Schau добавило, что, находясь в бомбоубежище, Штайнмайер узнавал у людей, как они переносят происходящие боевые действия. Ранее Штайнмайер посетил Корюковку чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года, сообщает телеканал 360. Им также была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает RT. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправился в бомбоубежище сразу после прибытия в украинский город Корюковка. Об этом сообщает Tages Schau. «Сразу после его прибытия в небольшой городок Корюковка северо-восточнее Киева прозвучала воздушная тревога. Затем Штайнмайер, мэр [Корюковки] Ратан Ахмедов и группа граждан отправились в бомбоубежище», — пишет немецкое издание. Tages Schau добавило, что, находясь в бомбоубежище, Штайнмайер узнавал у людей, как они переносят происходящие боевые действия. Ранее Штайнмайер посетил Корюковку чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года, сообщает телеканал 360. Им также была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям