На воле волки обычно охотятся стаями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) стая волков вышла на охоту. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, осенью хищники сбиваются в стаи, чтобы перезимовать вместе.

«Фотоловушка зафиксировала волков в одном из уголков национального парка в последний летний месяц и ранней осенью. Скорее всего, перед нами целая волчья семья во главе с родителями», — отметили в нацпарке.

В стае могут быть как молодые волки, родившиеся в 2022 году (из называют прибылыми), так и прошлогоднее потомство (переярки). В задачу взрослых особей входит обучение молодых охоте. Полученные навыки пригодятся зимой.

Волки охотятся стаями по своей стратегии. Часть прячется в засаде, другая выгоняет добычу. Живут семьями — это моногамные хищники. Иногда, обычно ближе к зиме, к стае могут примкнуть волки-одиночки. Совокупно в стае может находиться до 40 особей.

По данным учета, в 2021 году на Зигальге насчитывалось шесть особей. Летом их больше, но численность уменьшается с приходом холодов. Волки ведут оседлый образ жизни, но могут выбираться за границу нацпарка, где становятся добычей охотников. Сами волки встреч с человеком, по словам сотрудников «Зигальги», не ищут. Чтобы не столкнуться со стаей, туристам рекомендуют ходить по тропам, а, увидев зверя, не приближаться к нему и не фотографировать.