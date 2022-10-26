Студент обманул следствие по делу о стрельбе в пермском университете ради денег

27 октября 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

На суде по делу о стрельбе в ПГНИУ вскрылось новое преступление Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Студент Александр Калинин, ранее считавшийся потерпевшим по делу о нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), обманул следствие и теперь является обвиняемым в мошенничестве. Вину он признал сегодня на заседании по делу о стрельбе в вузе. «20 сентября я не находился на территории университета, о нападении узнал из СМИ. Вечером обратился в травмопункт с жалобой на боли в ноге, врачу сказал, что травму получил, когда прыгал из окна второго этажа во время стрельбы в ПГНИУ. Следователям также дал ложные показания», — рассказал Калинин в суде. Он также рассказал, что сам обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в день нападения не находился в университете. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сумму, которую он получил как пострадавший, в суде не озвучили. Пермский краевой суд исключил Калинина из списка потерпевших по делу. На момент нападения на ПГНИУ Калинин был студентом вуза. Сейчас он учится в Пермском институте ФСИН. Стрельба в ПГНИУ произошла 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Напавший Тимур Бекмансуров свою вину признал, сейчас в суде идет допрос пострадавших и свидетелей.

Студент Александр Калинин, ранее считавшийся потерпевшим по делу о нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), обманул следствие и теперь является обвиняемым в мошенничестве. Вину он признал сегодня на заседании по делу о стрельбе в вузе. «20 сентября я не находился на территории университета, о нападении узнал из СМИ. Вечером обратился в травмопункт с жалобой на боли в ноге, врачу сказал, что травму получил, когда прыгал из окна второго этажа во время стрельбы в ПГНИУ. Следователям также дал ложные показания», — рассказал Калинин в суде. Он также рассказал, что сам обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в день нападения не находился в университете. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сумму, которую он получил как пострадавший, в суде не озвучили. Пермский краевой суд исключил Калинина из списка потерпевших по делу. На момент нападения на ПГНИУ Калинин был студентом вуза. Сейчас он учится в Пермском институте ФСИН. Стрельба в ПГНИУ произошла 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Напавший Тимур Бекмансуров свою вину признал, сейчас в суде идет допрос пострадавших и свидетелей.