Власти ЯНАО отчитались о готовности муниципалитетов к зиме

Отопительный период в ЯНАО начался 20 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Муниципалитеты ЯНАО подготовили энергетическое оборудование и получили паспорта готовности к зиме. Об этом заявил директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

«Все муниципальные образования автономного округа получили паспорта готовности к зиме. Основное энергетическое оборудование подготовлено в полном объеме. Завершаются работы по конструктивной части и благоустройству территорий после выполнения капитальных ремонтов», — рассказал Афанасьев.

К зиме на Ямале подготовили 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружений, 2050 трансформаторных подстанций. Резервным электроснабжением в обеспечены все объекты жизнеобеспечения, для оперативного устранения аварий действует 115 аварийно-выездных бригад, сформированы запасы материально-технических ресурсов.

Ранее URA.RU рассказывало, что филиалы АО «Ямалкоммунэнерго» в Приуральском и Надымском районах заявили о готовности к зиме. Были проведены работы по обновлению линий тепло- и водоснабжения, а также воздушных линий.