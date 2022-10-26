26 октября 2022
25 октября 2022

Власти ЯНАО отчитались о готовности муниципалитетов к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, дым, трубы, котельная, отопление, поселок мартюш, экология
Отопительный период в ЯНАО начался 20 августа Фото:

Муниципалитеты ЯНАО подготовили энергетическое оборудование и получили паспорта готовности к зиме. Об этом заявил директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

«Все муниципальные образования автономного округа получили паспорта готовности к зиме. Основное энергетическое оборудование подготовлено в полном объеме. Завершаются работы по конструктивной части и благоустройству территорий после выполнения капитальных ремонтов», — рассказал Афанасьев.

К зиме на Ямале подготовили 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружений, 2050 трансформаторных подстанций. Резервным электроснабжением в обеспечены все объекты жизнеобеспечения, для оперативного устранения аварий действует 115 аварийно-выездных бригад, сформированы запасы материально-технических ресурсов.

Ранее URA.RU рассказывало, что филиалы АО «Ямалкоммунэнерго» в Приуральском и Надымском районах заявили о готовности к зиме. Были проведены работы по обновлению линий тепло- и водоснабжения, а также воздушных линий.

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Муниципалитеты ЯНАО подготовили энергетическое оборудование и получили паспорта готовности к зиме. Об этом заявил директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО Дмитрий Афанасьев. «Все муниципальные образования автономного округа получили паспорта готовности к зиме. Основное энергетическое оборудование подготовлено в полном объеме. Завершаются работы по конструктивной части и благоустройству территорий после выполнения капитальных ремонтов», — рассказал Афанасьев. К зиме на Ямале подготовили 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружений, 2050 трансформаторных подстанций. Резервным электроснабжением в обеспечены все объекты жизнеобеспечения, для оперативного устранения аварий действует 115 аварийно-выездных бригад, сформированы запасы материально-технических ресурсов. Ранее URA.RU рассказывало, что филиалы АО «Ямалкоммунэнерго» в Приуральском и Надымском районах заявили о готовности к зиме. Были проведены работы по обновлению линий тепло- и водоснабжения, а также воздушных линий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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