Власти Запорожья будут проверять телефоны жителей на украинские подписки

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В Бердянске местные власти будут проверять наличие у жителей подписок на украинские пропагандистские ресурсы Фото:
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В Бердянске в Запорожье у местных жителей будут проверять наличие подписок в социальных сетях на украинские пропагандистские каналы. Об этом сообщили в администрации Бердянска.

«С сегодняшнего дня в Бердянске правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка граждан на наличие подписок на пропагандистские ресурсы Украины», — цитирует администрацию ТАСС. Отмечается,что по факту появления таких подписок человек получит предупреждение. В дальнейшем за такое нарушение планируется введение штрафа.

Ранее сообщалось, что в Бердянске 24 октября возобновилась подача газа. Власти РФ хотят восстановить газопровод Таганрог—Бердянск. Также отмечается, что министерство энергетики России прорабатывает вопрос газификации Запорожской области по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

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В Бердянске в Запорожье у местных жителей будут проверять наличие подписок в социальных сетях на украинские пропагандистские каналы. Об этом сообщили в администрации Бердянска. «С сегодняшнего дня в Бердянске правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка граждан на наличие подписок на пропагандистские ресурсы Украины», — цитирует администрацию ТАСС. Отмечается,что по факту появления таких подписок человек получит предупреждение. В дальнейшем за такое нарушение планируется введение штрафа. Ранее сообщалось, что в Бердянске 24 октября возобновилась подача газа. Власти РФ хотят восстановить газопровод Таганрог—Бердянск. Также отмечается, что министерство энергетики России прорабатывает вопрос газификации Запорожской области по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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