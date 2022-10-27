Власти Запорожья будут проверять телефоны жителей на украинские подписки

27 октября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

В Бердянске местные власти будут проверять наличие у жителей подписок на украинские пропагандистские ресурсы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Бердянске в Запорожье у местных жителей будут проверять наличие подписок в социальных сетях на украинские пропагандистские каналы. Об этом сообщили в администрации Бердянска. «С сегодняшнего дня в Бердянске правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка граждан на наличие подписок на пропагандистские ресурсы Украины», — цитирует администрацию ТАСС. Отмечается,что по факту появления таких подписок человек получит предупреждение. В дальнейшем за такое нарушение планируется введение штрафа. Ранее сообщалось, что в Бердянске 24 октября возобновилась подача газа. Власти РФ хотят восстановить газопровод Таганрог—Бердянск. Также отмечается, что министерство энергетики России прорабатывает вопрос газификации Запорожской области по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В Бердянске в Запорожье у местных жителей будут проверять наличие подписок в социальных сетях на украинские пропагандистские каналы. Об этом сообщили в администрации Бердянска. «С сегодняшнего дня в Бердянске правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка граждан на наличие подписок на пропагандистские ресурсы Украины», — цитирует администрацию ТАСС. Отмечается,что по факту появления таких подписок человек получит предупреждение. В дальнейшем за такое нарушение планируется введение штрафа. Ранее сообщалось, что в Бердянске 24 октября возобновилась подача газа. Власти РФ хотят восстановить газопровод Таганрог—Бердянск. Также отмечается, что министерство энергетики России прорабатывает вопрос газификации Запорожской области по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.