«Ъ»: власти РФ хотят восстановить газопровод Таганрог—Бердянск

13 июля 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Для газификации Запорожья могут восстановить советский газопровод Таганрог—Мариуполь—Бердянск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство энергетики России прорабатывает вопрос газификации Запорожской области по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По данным источников « Коммерсанта », вероятнее всего, будет восстановлен старый газопровод, идущий из Таганрога. По словам собеседника газеты, Минэнерго прорабатывает вариант восстановления старого газопровода Таганрог—Мариуполь—Бердянск (Запорожская область). Также источники отмечают, что построить его к началу отопительного сезона, который начнется в октябре, будет сложно, потому, считают они, работы продлятся до ноября. Протяженность нового газопровода составит более 100 километров. В «Газпроме» и Минэнерго газете не ответили. Глава временной администрации Запорожья Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24» сказал, что проект прокладки газовой трубы от Бердянска уже готов, а строительство трубы должно завершиться в ближайший месяц-полтора. Ранее сообщалось, что ВСУ попытались нанести удар по Запорожской АЭС, пишет RT. Член совета ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил, что в регион могут восстановить подачу газа из России, для чего потребуется построить новый газопровод, передает телеканал 360. Он также ранее заявлял, что Запорожье проведет референдум о присоединении к РФ в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство энергетики России прорабатывает вопрос газификации Запорожской области по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По данным источников «Коммерсанта», вероятнее всего, будет восстановлен старый газопровод, идущий из Таганрога. По словам собеседника газеты, Минэнерго прорабатывает вариант восстановления старого газопровода Таганрог—Мариуполь—Бердянск (Запорожская область). Также источники отмечают, что построить его к началу отопительного сезона, который начнется в октябре, будет сложно, потому, считают они, работы продлятся до ноября. Протяженность нового газопровода составит более 100 километров. В «Газпроме» и Минэнерго газете не ответили. Глава временной администрации Запорожья Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия-24» сказал, что проект прокладки газовой трубы от Бердянска уже готов, а строительство трубы должно завершиться в ближайший месяц-полтора. Ранее сообщалось, что ВСУ попытались нанести удар по Запорожской АЭС, пишет RT. Член совета ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил, что в регион могут восстановить подачу газа из России, для чего потребуется построить новый газопровод, передает телеканал 360. Он также ранее заявлял, что Запорожье проведет референдум о присоединении к РФ в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов.