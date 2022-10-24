В Бердянске возобновляется подача газа

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Клипарт 2. Нижневартовск, плита, газ, газпром, огонь
В Бердянске глава администрации попросил людей не нервничать из-за газа Фото:
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В Бердянске 24 октября возобновится подача газа, уже начато подключение к военному городку, а после перейдут на микрорайон Стекловолокно. Об этом URA.RU сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска Александр Сауленко.

«Очень вас прошу не нервничать и не торопиться. При утечках могут происходить взрывы газовой смеси, поэтому речь идет о безопасности жизни и здоровья людей. Администрация города точно так же, как и каждый из вас, хочет, чтобы в каждый дом и в каждую квартиру газ поступил максимально быстрее. И мы делаем для этого все возможное», — сообщил в беседе с URA.RU Сауленко. Глава отметил, что в этой работе им помогает Мелитополь, из которого в Бердянск приехало более 100 сотрудников в помощь службам. «Это существенно ускорит процесс», — отметил он.

Ранее отмечалось, что власти РФ хотят восстановить газопровод Таганрог—Бердянск. Также отметили, что министерство энергетики России прорабатывает вопрос газификации Запорожской области по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

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В Бердянске 24 октября возобновится подача газа, уже начато подключение к военному городку, а после перейдут на микрорайон Стекловолокно. Об этом URA.RU сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска Александр Сауленко. «Очень вас прошу не нервничать и не торопиться. При утечках могут происходить взрывы газовой смеси, поэтому речь идет о безопасности жизни и здоровья людей. Администрация города точно так же, как и каждый из вас, хочет, чтобы в каждый дом и в каждую квартиру газ поступил максимально быстрее. И мы делаем для этого все возможное», — сообщил в беседе с URA.RU Сауленко. Глава отметил, что в этой работе им помогает Мелитополь, из которого в Бердянск приехало более 100 сотрудников в помощь службам. «Это существенно ускорит процесс», — отметил он. Ранее отмечалось, что власти РФ хотят восстановить газопровод Таганрог—Бердянск. Также отметили, что министерство энергетики России прорабатывает вопрос газификации Запорожской области по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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