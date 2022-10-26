Власти Нижневартовска отказались от закупок новогодних украшений

27 октября 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Новый год в Нижневартовске будет скромным Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрия Нижневартовска (ХМАО) не будет в этом году закупать новогодние украшения. Глава города Дмитрий Кощенко написал в своем telegram-канале, что это совместное решение властей и общественников, а траты на излишества назвал неприемлимыми. «Принял участие в заседании городской общественной палаты [Нижневартовска]. В ходе обсуждения пришли к общему мнению о корректировке городских новогодних мероприятий, отказавшись от фейерверка и закупки новых украшений. Считаю, что в настоящее время какие-либо излишества неприемлемы», — прокомментировал Кощенко. По словам мэра, торжества будут направлены на создание новогоднего настроения у детей. В приоритете будут семьи мобилизованных и дети из социально незащищенных семей. Как уточнили в пресс-службе администрации Нижневартовска, ранее на новогодний фейерверк деньги из бюджета города не направлялись, а салют организовывали на спонсорские средства. Новогодний городок в Нижневартовске будет комбинированным: на главной площади города установят как ледовые, так и снежные фигуры. «При оформлении площади мы учтем мнение горожан, которые в январе проголосовали за такой вид оформления. Городок построят в тематике сказок Бажова с использованием уже имеющихся декоративных и световых конструкций», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало о планах мэрии Ханты-Мансийска отказаться от фейерверка. На эти деньги власти окружной столицы закупят подарки детям мобилизованных жителей города.

Мэрия Нижневартовска (ХМАО) не будет в этом году закупать новогодние украшения. Глава города Дмитрий Кощенко написал в своем telegram-канале, что это совместное решение властей и общественников, а траты на излишества назвал неприемлимыми. «Принял участие в заседании городской общественной палаты [Нижневартовска]. В ходе обсуждения пришли к общему мнению о корректировке городских новогодних мероприятий, отказавшись от фейерверка и закупки новых украшений. Считаю, что в настоящее время какие-либо излишества неприемлемы», — прокомментировал Кощенко. По словам мэра, торжества будут направлены на создание новогоднего настроения у детей. В приоритете будут семьи мобилизованных и дети из социально незащищенных семей. Как уточнили в пресс-службе администрации Нижневартовска, ранее на новогодний фейерверк деньги из бюджета города не направлялись, а салют организовывали на спонсорские средства. Новогодний городок в Нижневартовске будет комбинированным: на главной площади города установят как ледовые, так и снежные фигуры. «При оформлении площади мы учтем мнение горожан, которые в январе проголосовали за такой вид оформления. Городок построят в тематике сказок Бажова с использованием уже имеющихся декоративных и световых конструкций», — добавил мэр. Ранее URA.RU писало о планах мэрии Ханты-Мансийска отказаться от фейерверка. На эти деньги власти окружной столицы закупят подарки детям мобилизованных жителей города.