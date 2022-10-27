27 октября 2022

«Ведомости»: частичная мобилизация в России завершится до конца недели

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Частичная мобилизация в России может завершиться до следующей недели Фото:
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Мобилизация в России

Частичная мобилизация предположительно завершится до следующей недели. Об этом рассказали газете «Ведомости» источники в парламенте и администрации президента.

«Сборы необходимых резервистов в России должны закончиться на этой неделе <…> Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом „О мобилизации и мобилизационной подготовке“ не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации», — говорится в материале. Кроме того, как утверждает издание, ссылаясь на источник в Минобороны, изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, начало которого назначено на 1 ноября.

URA.RU направило запрос в Минобороны. На момент публикации ответ от ведомства не поступил.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Часть регионов уже завершили призывные мероприятия. В частности, первой план по мобилизации, 29 сентября, выполнила Республика Тыва. Также о завершении призыва отчитывались власти Москвы и Подмосковья. В четверг план выполнила и Саратовская область, передает RT.

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Частичная мобилизация предположительно завершится до следующей недели. Об этом рассказали газете «Ведомости» источники в парламенте и администрации президента. «Сборы необходимых резервистов в России должны закончиться на этой неделе <…> Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом „О мобилизации и мобилизационной подготовке“ не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации», — говорится в материале. Кроме того, как утверждает издание, ссылаясь на источник в Минобороны, изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, начало которого назначено на 1 ноября. URA.RU направило запрос в Минобороны. На момент публикации ответ от ведомства не поступил. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Часть регионов уже завершили призывные мероприятия. В частности, первой план по мобилизации, 29 сентября, выполнила Республика Тыва. Также о завершении призыва отчитывались власти Москвы и Подмосковья. В четверг план выполнила и Саратовская область, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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