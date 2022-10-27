«Ведомости»: частичная мобилизация в России завершится до конца недели

28 октября 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация в России может завершиться до следующей недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация предположительно завершится до следующей недели. Об этом рассказали газете «Ведомости» источники в парламенте и администрации президента. «Сборы необходимых резервистов в России должны закончиться на этой неделе <…> Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом „О мобилизации и мобилизационной подготовке“ не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации», — говорится в материале. Кроме того, как утверждает издание, ссылаясь на источник в Минобороны, изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, начало которого назначено на 1 ноября. URA.RU направило запрос в Минобороны. На момент публикации ответ от ведомства не поступил. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Часть регионов уже завершили призывные мероприятия. В частности, первой план по мобилизации, 29 сентября, выполнила Республика Тыва. Также о завершении призыва отчитывались власти Москвы и Подмосковья. В четверг план выполнила и Саратовская область, передает RT.

Частичная мобилизация предположительно завершится до следующей недели. Об этом рассказали газете «Ведомости» источники в парламенте и администрации президента. «Сборы необходимых резервистов в России должны закончиться на этой неделе <…> Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом „О мобилизации и мобилизационной подготовке“ не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации», — говорится в материале. Кроме того, как утверждает издание, ссылаясь на источник в Минобороны, изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, начало которого назначено на 1 ноября. URA.RU направило запрос в Минобороны. На момент публикации ответ от ведомства не поступил. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина. Часть регионов уже завершили призывные мероприятия. В частности, первой план по мобилизации, 29 сентября, выполнила Республика Тыва. Также о завершении призыва отчитывались власти Москвы и Подмосковья. В четверг план выполнила и Саратовская область, передает RT.