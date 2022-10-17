Губернатор Московской области заявил об окончании частичной мобилизации

17 октября 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Еще один регион России завершил частичную мобилизацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Подмосковье закончилась частичная мобилизация. Задача Минобороны РФ полностью выполнена. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что вручение повесток прекращается. Те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат. «Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг… Верим и надеемся, что ребята вернутся с победой!» — заявил Воробьев. Он также подчеркнул, что остается еще одна важная задача — помогать тем, кто на передовой, и поддерживать семьи мобилизованных. «Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, … поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Никого не оставим без внимания», — сообщил Воробьев. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Основной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту суверенитета и целостности страны. В рамках мобилизации планировалось призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек (1% от числа всех резервистов страны). Сегодня о завершении частичной мобилизации также объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Подмосковье закончилась частичная мобилизация. Задача Минобороны РФ полностью выполнена. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что вручение повесток прекращается. Те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат. «Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг… Верим и надеемся, что ребята вернутся с победой!» — заявил Воробьев. Он также подчеркнул, что остается еще одна важная задача — помогать тем, кто на передовой, и поддерживать семьи мобилизованных. «Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, … поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Никого не оставим без внимания», — сообщил Воробьев. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Основной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту суверенитета и целостности страны. В рамках мобилизации планировалось призвать на военную службу порядка 300 тысяч человек (1% от числа всех резервистов страны). Сегодня о завершении частичной мобилизации также объявил мэр Москвы Сергей Собянин.