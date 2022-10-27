Курганские заключенные стали чаще молиться

28 октября 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

Священники Кургана проводят богослужения в учреждениях УФСИН в этом году чаще, чем в прошлом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Показатели посещения священнослужителями учреждений УФСИН и проведенных ими богослужений кратно увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом заявили сотрудники отделов по тюремному служению Курганской митрополии совещании по итогам 9 месяцев работы с заключенными. «В начале встречи были подведены итоги работы отделов по тюремному служению Курганской митрополии за прошедшие с прошлой встречи девять месяцев, а затем рассмотрен план мероприятий на следующий год. Чаще стали проводиться духовно-нравственные беседы на различную тематику как с заключенными, так и с сотрудниками», — сообщается на странице Курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте». Подобные совещания проводятся ежегодно под руководством председателя отдела по тюремному служению Курганской епархии иерея Андрея Верхотурова. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые священнослужители Курганской области хотят отправиться военными капелланами на Донбасс. Представители епархии объяснили, что военные священники будут заниматься своими прямыми пастырским обязанностями: взаимодействовать с военнослужащими и мирными жителями, находящимися в зоне конфликта, крестить, исповедовать, причащать, соборовать, проводить беседы и помогать с организацией гуманитарной помощи. В епархии добавили, что каноны запрещают священникам брать в руки оружие и участвовать в боевых действиях.

Показатели посещения священнослужителями учреждений УФСИН и проведенных ими богослужений кратно увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом заявили сотрудники отделов по тюремному служению Курганской митрополии совещании по итогам 9 месяцев работы с заключенными. «В начале встречи были подведены итоги работы отделов по тюремному служению Курганской митрополии за прошедшие с прошлой встречи девять месяцев, а затем рассмотрен план мероприятий на следующий год. Чаще стали проводиться духовно-нравственные беседы на различную тематику как с заключенными, так и с сотрудниками», — сообщается на странице Курганской епархии в социальной сети «ВКонтакте». Подобные совещания проводятся ежегодно под руководством председателя отдела по тюремному служению Курганской епархии иерея Андрея Верхотурова. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые священнослужители Курганской области хотят отправиться военными капелланами на Донбасс. Представители епархии объяснили, что военные священники будут заниматься своими прямыми пастырским обязанностями: взаимодействовать с военнослужащими и мирными жителями, находящимися в зоне конфликта, крестить, исповедовать, причащать, соборовать, проводить беседы и помогать с организацией гуманитарной помощи. В епархии добавили, что каноны запрещают священникам брать в руки оружие и участвовать в боевых действиях.