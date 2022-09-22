Курганские священники хотят отправиться служить на Донбасс

Священники хотят поехать в качестве военных капелланов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области некоторые священнослужители хотят отправиться военными капелланами на Донбасс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

«Есть священнослужители, которые готовы отправиться на Донбасс военными капелланами. Ряд пастырей такое пожелание высказывали. Мы сейчас ждем разъяснений из Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви по организации этого процесса», — рассказали в епархии.

Представители епархии объяснили, что военные священники будут заниматься своими прямыми пастырским обязанностями: духовно окормлять военнослужащих и мирных жителей, находящихся в зоне конфликта, крестить, исповедовать, причащать, соборовать, проводить беседы и помогать с организацией гуманитарной помощи. В епархии добавили, что каноны запрещают священникам брать в руки оружие и участвовать в боевых действиях.

24 февраля началась спецоперация на Украине, которая, по словам властей РФ, является вынужденной. Президент России Владимир Путин заявлял, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».