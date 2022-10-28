Центробанк впервые с марта не стал снижать ключевую ставку

Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5% годовых. Такое решение было принято в ходе заседания ЦБ РФ.
«Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — сообщается на сайте ЦБ РФ.
Ранее аналитики «Национального рейтингового агентства» описали три сценария развития ситуации с ключевой ставкой Центробанка до конца 2022 года. Они предполагали, что регулятор либо сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, либо повысит ее на 0,25 п. п. — до 7,75% годовых, либо оставит ставку неизменной, но только в октябре. В дальнейшем планируется плавно ее повышать — в ноябре, декабре и в начале 2023 года, сообщает «Газета.ру».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5% годовых. Такое решение было принято в ходе заседания ЦБ РФ. «Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции», — сообщается на сайте ЦБ РФ. Ранее аналитики «Национального рейтингового агентства» описали три сценария развития ситуации с ключевой ставкой Центробанка до конца 2022 года. Они предполагали, что регулятор либо сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, либо повысит ее на 0,25 п. п. — до 7,75% годовых, либо оставит ставку неизменной, но только в октябре. В дальнейшем планируется плавно ее повышать — в ноябре, декабре и в начале 2023 года, сообщает «Газета.ру».