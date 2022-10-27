Мэр из ЯНАО анонсировал новые меры поддержки для семей мобилизованных

Все услуги семьи получат бесплатно Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин анонсировал новые меры поддержки для семей мобилизованных. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«С заботой о семьях наших мобилизованных военнослужащих ввели в городе дополнительные меры поддержки. По субботам детей можно приводить в детский сад в группу „Выходного дня“, опытные мастера окажут помощь в решении бытовых проблем (сантехника, электрика и прочее), учителя-волонтеры помогут детям с учебой, IT-специалисты решат проблемы с компьютером», — сообщил мэр.

Глава города отметил, что все услуги для родственников бесплатные. Список услуг будет пополняться по мере необходимости. «Мы будем делать все возможное, чтобы вы чувствовали себя безопасно и комфортно», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ввели новые меры поддержки для участников СВО. Их освободят от уплаты аренды за госимущество и земельные участки. Частичная мобилизация в России проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 21 сентября. С Ямала мобилизовали 920 человек.