«Единая Россия» собрала миллиард рублей для фронта

28 октября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Турчак передал военнослужащим спецсредства и экипировку Фото: «Единая Россия» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Единая Россия» за последний месяц собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе своего визита к российским десантникам, дислоцированным под Херсоном. Турчак передал военнослужащим спецсредства и экипировку, отметив, что это уже не первая партия необходимых на фронте вещей. «Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую „Единая Россия“ передает на фронт. Все эти месяцы мы поддерживаем военнослужащих нашей армии, народных милиций ЛДНР, добровольческие батальоны. Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. Эту работу мы продолжим до дня нашей общей Победы», — заявил Турчак. Его слова приводит официальный сайт «ЕР». Турчак пообещал военнослужащим, находящимся сейчас на Херсонском направлении, любую помощь. «Сейчас на Херсонском направлении … помощь необходима больше всего. Любая — от весточки из дома до беспилотника», — отметил он. С начала СВО «Единая Россия» собрала также более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц для гражданского населения Донбасса. На эти деньги закупали продуктовые наборы, средства реабилитации для инвалидов, детские принадлежности и предметы первой необходимости. Всего региональные отделения партии доставили жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей более 13,5 тысячи тонн гуманитарного груза, в том числе свыше 700 тонн медикаментов. Сейчас в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». С 26 сентября в общественных приемных «Единой России» в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.

«Единая Россия» за последний месяц собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе своего визита к российским десантникам, дислоцированным под Херсоном. Турчак передал военнослужащим спецсредства и экипировку, отметив, что это уже не первая партия необходимых на фронте вещей. «Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую „Единая Россия“ передает на фронт. Все эти месяцы мы поддерживаем военнослужащих нашей армии, народных милиций ЛДНР, добровольческие батальоны. Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. Эту работу мы продолжим до дня нашей общей Победы», — заявил Турчак. Его слова приводит официальный сайт «ЕР». Турчак пообещал военнослужащим, находящимся сейчас на Херсонском направлении, любую помощь. «Сейчас на Херсонском направлении … помощь необходима больше всего. Любая — от весточки из дома до беспилотника», — отметил он. С начала СВО «Единая Россия» собрала также более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц для гражданского населения Донбасса. На эти деньги закупали продуктовые наборы, средства реабилитации для инвалидов, детские принадлежности и предметы первой необходимости. Всего региональные отделения партии доставили жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей более 13,5 тысячи тонн гуманитарного груза, в том числе свыше 700 тонн медикаментов. Сейчас в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». С 26 сентября в общественных приемных «Единой России» в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО.