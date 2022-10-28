Медицинский центр на госзакупках попросил деньги на «откат»

Руководство национального медицинского исследовательского центра колопроктологии Минздрава имени А.Н. Рыжих направило заявку на капитальный ремонт помещений первого этажа. Помимо основных расходов в многомиллионной смете предусмотрены траты на «откат». Это следует из данных сайта госзакупок.
Согласно документу, с которым ознакомилось агентство «Ридус», капремонт помещений исследовательского центра обойдется более чем в 17 млн рублей. Сумма «отката» в смете составила 1 млн 700 тысяч рублей, отметили авторы. Дать комментарий журналистам институт отказался.
«К сожалению, мы не можем дать комментарии сейчас», — сообщили агентству в контрактной службе. Запрос на рассмотрение сметы уже направлен в Министерство здравоохранения, добавили авторы.
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Руководство национального медицинского исследовательского центра колопроктологии Минздрава имени А.Н. Рыжих направило заявку на капитальный ремонт помещений первого этажа. Помимо основных расходов в многомиллионной смете предусмотрены траты на «откат». Это следует из данных сайта госзакупок. Согласно документу, с которым ознакомилось агентство «Ридус», капремонт помещений исследовательского центра обойдется более чем в 17 млн рублей. Сумма «отката» в смете составила 1 млн 700 тысяч рублей, отметили авторы. Дать комментарий журналистам институт отказался. «К сожалению, мы не можем дать комментарии сейчас», — сообщили агентству в контрактной службе. Запрос на рассмотрение сметы уже направлен в Министерство здравоохранения, добавили авторы.