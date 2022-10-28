Медицинский центр на госзакупках попросил деньги на «откат»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , больничный коридор, медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями, город краснотурьинск
В смете капремонта медцентра была предусмотрена статья «откат» Фото:

Руководство национального медицинского исследовательского центра колопроктологии Минздрава имени А.Н. Рыжих направило заявку на капитальный ремонт помещений первого этажа. Помимо основных расходов в многомиллионной смете предусмотрены траты на «откат». Это следует из данных сайта госзакупок.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство «Ридус», капремонт помещений исследовательского центра обойдется более чем в 17 млн рублей. Сумма «отката» в смете составила 1 млн 700 тысяч рублей, отметили авторы. Дать комментарий журналистам институт отказался.

«К сожалению, мы не можем дать комментарии сейчас», — сообщили агентству в контрактной службе. Запрос на рассмотрение сметы уже направлен в Министерство здравоохранения, добавили авторы.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Руководство национального медицинского исследовательского центра колопроктологии Минздрава имени А.Н. Рыжих направило заявку на капитальный ремонт помещений первого этажа. Помимо основных расходов в многомиллионной смете предусмотрены траты на «откат». Это следует из данных сайта госзакупок. Согласно документу, с которым ознакомилось агентство «Ридус», капремонт помещений исследовательского центра обойдется более чем в 17 млн рублей. Сумма «отката» в смете составила 1 млн 700 тысяч рублей, отметили авторы. Дать комментарий журналистам институт отказался. «К сожалению, мы не можем дать комментарии сейчас», — сообщили агентству в контрактной службе. Запрос на рассмотрение сметы уже направлен в Министерство здравоохранения, добавили авторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...