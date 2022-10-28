Военный из Тюменской области героически погиб в спецоперации на Украине

29 октября 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Погибший военный представлен к награде орден Мужества посмертно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Абатском районе (Тюменская область) простились с десантником Дмитрием Горневым, который героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает официальная группа администрации Абатского муниципального района. Горнев представлен к награде орден Мужества посмертно. «Сегодня Абатский район провожал в последний путь нашего сына, брата, отца, защитника Родины Горнева Дмитрия Александровича. Прощались с погибшим при исполнении воинского долга со всеми почестями: военный оркестр, почетный караул, воинский салют. <…> Гвардеец-десантник-разведчик принимал участие в боевых действиях на специальной военной операции. Дмитрий погиб героически, тем самым отдав свою жизнь за Родину!», — говорится в сообщении администрации. Там отметили, что Горнев представлен к ордену Мужества посмертно. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания Правительства РФ в боевых условиях гвардии рядовой Горнев Дмитрий Александрович представлен к ордену Мужества посмертно», — сообщает администрация Абатского муниципального района. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.

В Абатском районе (Тюменская область) простились с десантником Дмитрием Горневым, который героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает официальная группа администрации Абатского муниципального района. Горнев представлен к награде орден Мужества посмертно. «Сегодня Абатский район провожал в последний путь нашего сына, брата, отца, защитника Родины Горнева Дмитрия Александровича. Прощались с погибшим при исполнении воинского долга со всеми почестями: военный оркестр, почетный караул, воинский салют. <…> Гвардеец-десантник-разведчик принимал участие в боевых действиях на специальной военной операции. Дмитрий погиб героически, тем самым отдав свою жизнь за Родину!», — говорится в сообщении администрации. Там отметили, что Горнев представлен к ордену Мужества посмертно. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания Правительства РФ в боевых условиях гвардии рядовой Горнев Дмитрий Александрович представлен к ордену Мужества посмертно», — сообщает администрация Абатского муниципального района. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что ее цель — защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима.