Западные страны отказывались совместно расследовать теракты на двух нитках «Северного потока», так как они боялись раскрыть причастность Великобритании к взрывам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские военные сообщили, что располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании также к серии взрывов на газопроводах „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ в Балтийском море. Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», — сообщила Захарова, сообщение приводится в telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны сообщило, что подготовкой теракта на «Северных потоках» занимались британские специалисты, которые находятся на Украине. Они же подготавливали ВСУ к теракту в Севастополе. Ранее Россия обвинила Британию в подрыве «Северных потоков», пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, минобороны Британии отвергло причастность к подрыву, пишет RT.
26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. После было заявлено о саботаже.
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Западные страны отказывались совместно расследовать теракты на двух нитках «Северного потока», так как они боялись раскрыть причастность Великобритании к взрывам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Российские военные сообщили, что располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании также к серии взрывов на газопроводах „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ в Балтийском море. Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», — сообщила Захарова, сообщение приводится в telegram-канале ведомства. Ранее Минобороны сообщило, что подготовкой теракта на «Северных потоках» занимались британские специалисты, которые находятся на Украине. Они же подготавливали ВСУ к теракту в Севастополе. Ранее Россия обвинила Британию в подрыве «Северных потоков», пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, минобороны Британии отвергло причастность к подрыву, пишет RT. 26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. После было заявлено о саботаже.