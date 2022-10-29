Россия выяснила, что скрывает Запад в деле о терактах на «Северных потоках»

Захарова: Запад скрывает причастность Великобритании к теракту на «Северных потоках»
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Западные страны боялись раскрыть причастность Великобритании к теракту на трубопроводах Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Западные страны отказывались совместно расследовать теракты на двух нитках «Северного потока», так как они боялись раскрыть причастность Великобритании к взрывам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российские военные сообщили, что располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании также к серии взрывов на газопроводах „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ в Балтийском море. Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», — сообщила Захарова, сообщение приводится в telegram-канале ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что подготовкой теракта на «Северных потоках» занимались британские специалисты, которые находятся на Украине. Они же подготавливали ВСУ к теракту в Севастополе. Ранее Россия обвинила Британию в подрыве «Северных потоков», пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, минобороны Британии отвергло причастность к подрыву, пишет RT.

26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. После было заявлено о саботаже.

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Западные страны отказывались совместно расследовать теракты на двух нитках «Северного потока», так как они боялись раскрыть причастность Великобритании к взрывам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Российские военные сообщили, что располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании также к серии взрывов на газопроводах „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ в Балтийском море. Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», — сообщила Захарова, сообщение приводится в telegram-канале ведомства. Ранее Минобороны сообщило, что подготовкой теракта на «Северных потоках» занимались британские специалисты, которые находятся на Украине. Они же подготавливали ВСУ к теракту в Севастополе. Ранее Россия обвинила Британию в подрыве «Северных потоков», пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, минобороны Британии отвергло причастность к подрыву, пишет RT. 26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. После было заявлено о саботаже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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