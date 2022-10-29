Теракт ВСУ в Севастополе готовили британские специалисты, совершившие подрыв «Северных потоков»

Теракт ВСУ на Черноморском флоте организовали британские специалисты
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Теракт ВСУ на Черноморском флоте организовали британские специалисты, которые также готовили украинских бойцов к теракту на «Северных потоках». Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков британских специалистов. Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта по подрыву газопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“», — сообщает ведомство в telegram-канале.
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