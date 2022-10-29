Теракт ВСУ в Севастополе готовили британские специалисты, совершившие подрыв «Северных потоков»

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, севастополь, флот, стрелецкая бухта, гс-86, малое гидрографическое судно
Теракт ВСУ на Черноморском флоте организовали британские специалисты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Теракт ВСУ на Черноморском флоте организовали британские специалисты, которые также готовили украинских бойцов к теракту на «Северных потоках». Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков британских специалистов. Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта по подрыву газопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“», — сообщает ведомство в telegram-канале.

После атаки беспилотников на бухту Севастополя прекращено движение паромов и катеров. Об этом сообщало правительство города.

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Теракт ВСУ на Черноморском флоте организовали британские специалисты, которые также готовили украинских бойцов к теракту на «Северных потоках». Об этом заявили в Минобороны РФ. «Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков британских специалистов. Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта по подрыву газопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“», — сообщает ведомство в telegram-канале. После атаки беспилотников на бухту Севастополя прекращено движение паромов и катеров. Об этом сообщало правительство города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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