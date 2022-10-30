30 октября 2022
29 октября 2022

Огромную партию помощи из Челябинской области доставили на передовую в ДНР. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, военный, армия, украина, мариуполь, солдат, гуманитарная катастрофа, следы бомбандировки
Солдаты и офицеры получат от челябинцев самые нужные перед наступающей зимой вещи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Огромная партия помощи, собранная для бойцов в зоне спецоперации жителями Челябинской области, доставлена на передовую в ДНР. Также в Донбасс пришли грузы для мирных жителей, сообщили URA.RU 31 октября в региональном отделении Народного фронта.

«Всего было отправлено более 3,5 тысячи банок консервов, более 2 тысяч упаковок макаронов и круп, 400 кг сладостей, продукты быстрого приготовления, сахар, чай и долгожданный кофе. Также пришли 50 тепломатрасов из керамзитового волокна, которые не пропускают холод от земли и буквально спасают жизни, бойцы укрываются ими при артобстрелах, защищаясь от мелких осколков», — рассказали URA.RU в ОНФ.

Кроме того, солдаты и офицеры получили 570 комплектов термобелья, более тысячи пар шерстяных носков и 100 комплектов одеял и подушек. Получение груза подтвердил командир батальон «Апостол» Юрий Гагарин (позывной Ангел).

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Огромная партия помощи, собранная для бойцов в зоне спецоперации жителями Челябинской области, доставлена на передовую в ДНР. Также в Донбасс пришли грузы для мирных жителей, сообщили URA.RU 31 октября в региональном отделении Народного фронта. «Всего было отправлено более 3,5 тысячи банок консервов, более 2 тысяч упаковок макаронов и круп, 400 кг сладостей, продукты быстрого приготовления, сахар, чай и долгожданный кофе. Также пришли 50 тепломатрасов из керамзитового волокна, которые не пропускают холод от земли и буквально спасают жизни, бойцы укрываются ими при артобстрелах, защищаясь от мелких осколков», — рассказали URA.RU в ОНФ. Кроме того, солдаты и офицеры получили 570 комплектов термобелья, более тысячи пар шерстяных носков и 100 комплектов одеял и подушек. Получение груза подтвердил командир батальон «Апостол» Юрий Гагарин (позывной Ангел).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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