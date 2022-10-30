Огромную партию помощи из Челябинской области доставили на передовую в ДНР. Видео

31 октября 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Солдаты и офицеры получат от челябинцев самые нужные перед наступающей зимой вещи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Огромная партия помощи, собранная для бойцов в зоне спецоперации жителями Челябинской области, доставлена на передовую в ДНР. Также в Донбасс пришли грузы для мирных жителей, сообщили URA.RU 31 октября в региональном отделении Народного фронта. «Всего было отправлено более 3,5 тысячи банок консервов, более 2 тысяч упаковок макаронов и круп, 400 кг сладостей, продукты быстрого приготовления, сахар, чай и долгожданный кофе. Также пришли 50 тепломатрасов из керамзитового волокна, которые не пропускают холод от земли и буквально спасают жизни, бойцы укрываются ими при артобстрелах, защищаясь от мелких осколков», — рассказали URA.RU в ОНФ. Кроме того, солдаты и офицеры получили 570 комплектов термобелья, более тысячи пар шерстяных носков и 100 комплектов одеял и подушек. Получение груза подтвердил командир батальон «Апостол» Юрий Гагарин (позывной Ангел).

Огромная партия помощи, собранная для бойцов в зоне спецоперации жителями Челябинской области, доставлена на передовую в ДНР. Также в Донбасс пришли грузы для мирных жителей, сообщили URA.RU 31 октября в региональном отделении Народного фронта. «Всего было отправлено более 3,5 тысячи банок консервов, более 2 тысяч упаковок макаронов и круп, 400 кг сладостей, продукты быстрого приготовления, сахар, чай и долгожданный кофе. Также пришли 50 тепломатрасов из керамзитового волокна, которые не пропускают холод от земли и буквально спасают жизни, бойцы укрываются ими при артобстрелах, защищаясь от мелких осколков», — рассказали URA.RU в ОНФ. Кроме того, солдаты и офицеры получили 570 комплектов термобелья, более тысячи пар шерстяных носков и 100 комплектов одеял и подушек. Получение груза подтвердил командир батальон «Апостол» Юрий Гагарин (позывной Ангел).