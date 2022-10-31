В Москве закончили реконструкцию памятника Минину и Пожарскому

31 октября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

На реставрацию памятника ушло почти 50 млн рублей, заявила Ольга Любимова Фото: Илья Московец © URA.RU На Красной площади в Москве закончилась реставрация памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. На восстановление объекта потратили почти 50 млн рублей. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова. «Такая сложная реставрация стоит порядка 50 млн рублей, и, конечно, более 30 млн из них, это средства министерства культуры. Но самое важное, это порой небольшие деньги, которые вкладывали самые обычные люди, чтобы оставить лепту в истории своей семьи, поучаствовать всем вместе», — приводит слова Любимовой «Агентство городских новостей». Авторы также отметили, что на мероприятии в честь завершения работ присутствовали вице-премьер РФ Татьяна Голикова. А также директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и генеральный директор реставрационной мастерской «Наследие» Юрий Щедров.

На Красной площади в Москве закончилась реставрация памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. На восстановление объекта потратили почти 50 млн рублей. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова. «Такая сложная реставрация стоит порядка 50 млн рублей, и, конечно, более 30 млн из них, это средства министерства культуры. Но самое важное, это порой небольшие деньги, которые вкладывали самые обычные люди, чтобы оставить лепту в истории своей семьи, поучаствовать всем вместе», — приводит слова Любимовой «Агентство городских новостей». Авторы также отметили, что на мероприятии в честь завершения работ присутствовали вице-премьер РФ Татьяна Голикова. А также директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин и генеральный директор реставрационной мастерской «Наследие» Юрий Щедров.