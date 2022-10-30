Водонаева предрекла конфликт с Китаем после гадания на картах Таро

31 октября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Блогер и телеведущая с недавних пор увлеклась эзотерикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер и телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева сделала расклад на картах Таро и спрогнозировала конфликт с Китаем. Этим она поделилась со своими подписчиками в соцсетях. С недавних пор тюменка увлекается эзотерикой и посещает тематические вечеринки. «Хотите верьте, хотите нет, но с начала СВО я очень часто делаю расклады на ситуацию в стране. Можете запомнить мои слова, Таро показывало и продолжает показывать мне войну с Китаем в течение ближайших 20-30 лет», — рассказала Водонаева. Подробности своего прогноза телеведущая не уточнила. Свое сообщение она снабдила фото, на котором изображен хрустальный шар и разложенные карты Таро.

Блогер и телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева сделала расклад на картах Таро и спрогнозировала конфликт с Китаем. Этим она поделилась со своими подписчиками в соцсетях. С недавних пор тюменка увлекается эзотерикой и посещает тематические вечеринки. «Хотите верьте, хотите нет, но с начала СВО я очень часто делаю расклады на ситуацию в стране. Можете запомнить мои слова, Таро показывало и продолжает показывать мне войну с Китаем в течение ближайших 20-30 лет», — рассказала Водонаева. Подробности своего прогноза телеведущая не уточнила. Свое сообщение она снабдила фото, на котором изображен хрустальный шар и разложенные карты Таро.