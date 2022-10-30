30 октября 2022

Водонаева предрекла конфликт с Китаем после гадания на картах Таро

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма
Блогер и телеведущая с недавних пор увлеклась эзотерикой Фото:

Блогер и телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева сделала расклад на картах Таро и спрогнозировала конфликт с Китаем. Этим она поделилась со своими подписчиками в соцсетях. С недавних пор тюменка увлекается эзотерикой и посещает тематические вечеринки.

«Хотите верьте, хотите нет, но с начала СВО я очень часто делаю расклады на ситуацию в стране. Можете запомнить мои слова, Таро показывало и продолжает показывать мне войну с Китаем в течение ближайших 20-30 лет», — рассказала Водонаева.

Подробности своего прогноза телеведущая не уточнила. Свое сообщение она снабдила фото, на котором изображен хрустальный шар и разложенные карты Таро.

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Блогер и телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева сделала расклад на картах Таро и спрогнозировала конфликт с Китаем. Этим она поделилась со своими подписчиками в соцсетях. С недавних пор тюменка увлекается эзотерикой и посещает тематические вечеринки. «Хотите верьте, хотите нет, но с начала СВО я очень часто делаю расклады на ситуацию в стране. Можете запомнить мои слова, Таро показывало и продолжает показывать мне войну с Китаем в течение ближайших 20-30 лет», — рассказала Водонаева. Подробности своего прогноза телеведущая не уточнила. Свое сообщение она снабдила фото, на котором изображен хрустальный шар и разложенные карты Таро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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