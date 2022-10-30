Свердловских добровольцев сделали сторожами вместо службы на фронте

31 октября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Добровольцев из Верхней Пышмы отправили сторожить объекты Росгвардии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Несколько десятков добровольцев из Свердловской области, желавших уехать в зону проведения спецоперации, отправили работать сторожами на объектах Росгвардии. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, узнавший о проблеме. «Чего таить, бардак случается. <…> Несколько десятков жителей Верхней Пышмы и окрестностей изъявили желание отправиться на спецоперацию как добровольцы. Оставили семьи, бизнес, в обозначенный день прибыли в военкомат, и их отвезли… нет, не в учебку, а в закрытый город Лесной… Сторожить местные объекты под эгидой Росгвардии», — написал Альшевских в своем telegram-канале. Депутат признал, что в ходе мобилизации случались разные казусы, которые в итоге разрешались. Но описанный случай, указал Альшевских, его изумил: «Земляки были готовы Родину защищать, а с ними так поступили». Народный избранник выразил надежду, что проблему свердловчан решат. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что частичная мобилизация, стартовавшая 21 сентября во всех регионах страны, завершена. Установленное задание в призыве 300 тысяч человек выполнено. В Свердловской области планировалось призвать 9,7 тысячи запасников.

Несколько десятков добровольцев из Свердловской области, желавших уехать в зону проведения спецоперации, отправили работать сторожами на объектах Росгвардии. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, узнавший о проблеме. «Чего таить, бардак случается. <…> Несколько десятков жителей Верхней Пышмы и окрестностей изъявили желание отправиться на спецоперацию как добровольцы. Оставили семьи, бизнес, в обозначенный день прибыли в военкомат, и их отвезли… нет, не в учебку, а в закрытый город Лесной… Сторожить местные объекты под эгидой Росгвардии», — написал Альшевских в своем telegram-канале. Депутат признал, что в ходе мобилизации случались разные казусы, которые в итоге разрешались. Но описанный случай, указал Альшевских, его изумил: «Земляки были готовы Родину защищать, а с ними так поступили». Народный избранник выразил надежду, что проблему свердловчан решат. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что частичная мобилизация, стартовавшая 21 сентября во всех регионах страны, завершена. Установленное задание в призыве 300 тысяч человек выполнено. В Свердловской области планировалось призвать 9,7 тысячи запасников.