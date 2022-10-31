Алиев: конфликт в Нагорном Карабахе закончился два года назад

31 октября 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Алиев надеется на дальнейшую помощь России в урегулировании отношений Армении и Азербайджана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Конфликт в Нагорном Карабахе завершился два года назад. Остается только налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Карабахский конфликт — это уже история. Он был решен два года назад. Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация армяно-азербайджанских отношений — это тот формат, который требует серьезных шагов», — заявил Алиев во время трансляции на телеканале «Россия 24». Он добавил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном, на этой основе можно достичь урегулирования отношений. Глава Азербайджана также поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в урегулировании карабахского конфликта. глава государства надеется на дальнейшую помощь РФ в налаживании армяно-азербайджанских отношений. Ранее стало известно, что Армения согласна с методами РФ по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает RT.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился два года назад. Остается только налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Карабахский конфликт — это уже история. Он был решен два года назад. Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация армяно-азербайджанских отношений — это тот формат, который требует серьезных шагов», — заявил Алиев во время трансляции на телеканале «Россия 24». Он добавил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном, на этой основе можно достичь урегулирования отношений. Глава Азербайджана также поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в урегулировании карабахского конфликта. глава государства надеется на дальнейшую помощь РФ в налаживании армяно-азербайджанских отношений. Ранее стало известно, что Армения согласна с методами РФ по урегулированию карабахского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает RT.